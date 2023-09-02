ХК Сибирь против Авангарда в чемпионате КХЛ 2023/24: во сколько и где смотреть игру

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На официальном сайте хоккейного клуба «Сибирь» уже опубликовано расписание сентябрьских матчей Континентальной хоккейной лиги. Согласно данным ресурса, первая игра состоится 2 сентября на стадионе G-Drive в Омске. Игра начнется в 14.00 по московскому времени (18.00 по времени Новосибирска).
Продажа билетов на матчи КХЛ начнется только 4 сентября в 15.00 по местному времени и коснется только мероприятий, которые пройдут на «домашнем» льду в новом ЛДС «Сибирь-Арена» на Немировича-Данченко. Одной из таких игр станет второй матч с астанским «Барысом» (Республика Казахстан) 7 сентября.
Где же поклонникам «Сибири» посмотреть яркую и зрелищную игру любимой команды? Прежде всего, стоит включить местный телеканал ОТС, где состоится прямая трансляция матча, начало игры в 17.50 по новосибирскому времени.
Если же у вас нет телевизора или сердце и душа отданы Интернету, то нужно обратить внимание на онлайн-трансляции. Показывать матч КХЛ будут на сайте Sports.ru (начало в 18.00 по времени Новосибирска) и championat.com (начало в 17.45 по времени Новосибирска).
Хоккеисты «Сибири» уже успели размяться на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге, откуда привезли домой «бронзу». К тому же, состав клуба пополнился нападающими Артемом Михеевым, Павлом Гоголевым и Энди Андреоффом из Канады. Защиту обеспечат Федор Гордеев и Динар Хамидуллин.
С другой стороны, в неплохой форме находятся и омские хоккеисты. По результатам плей-офф прошлого сезона омичи обыграли новосибирцев со счетом 4:1 и не намерены делиться успехом. К тому же, лучшим игроком сезона может стать нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев.