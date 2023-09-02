ХК Сибирь против Авангарда в чемпионате КХЛ 2023/24: во сколько и где смотреть игру

Если же у вас нет телевизора или сердце и душа отданы Интернету, то нужно обратить внимание на онлайн-трансляции. Показывать матч КХЛ будут на сайте Sports.ru (начало в 18.00 по времени Новосибирска) и championat.com (начало в 17.45 по времени Новосибирска).