Как и где купить билет на матчи новосибирского ХК «Сибирь» в чемпионате КХЛ-2023/24

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
С 1 сентября на сайте хоккейного клуба «Сибирь» будет доступно специальное предложение — покупка абонемента на три матча. Это игры новосибирской команды против «Барыса» (Астана — 7 сентября), «Автомобилиста» (Екатеринбург — 9 сентября) и «Амура» (Хабаровск — 13 сентября).
При этом, как отмечают болельщики, уже месяц на сайте ХК распродаются сезонные абонементы на все матчи в новом сезоне КХЛ. Их стоимость — от 13 900 тысяч рублей. Владельцы имеют право приоритетно покупать до 2 билетов для своих друзей и родственников на страте продаж. А вот оставшиеся билеты начнут продавать с 4 сентября на сайте ХК «Сибирь» и в кассе клуба в «Сибирь — Арене».
«Как будут работать кассы пока сказать не могу. Продажи проходят в четыре этапа: 1-й для владельцев абонементов, 2-й путем жеребьевки (билет может выпасть случайному болельщику), на 3-м этапе начнется продажа мини-абонементов, а с 4 сентября свободная продажа оставшихся», — пояснил Atas.info представитель пресс-службы ХК «Сибирь» Сергей Гудков.
В связи с этим болельщики негодуют и переживают, что билеты многим не достанутся.
«За четыре этапа продаж почти все билеты разберут. Это гиблое дело… Останутся единицы и в самых неудачных секторах. А когда кассы откроют, будут очереди, а на сайте опять произойдут технические сбои из-за ажиотажа», — поделились переживаниями болельщики.
Напомним, с подобными проблемами уже сталкивались новосибирцы, когда пытались урвать онлайн и в кассах бесплатный билет на первый матч в новом ЛДС. Многие так и не смогли попасть на долгожданную игру.