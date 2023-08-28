Как и где купить билет на матчи новосибирского ХК «Сибирь» в чемпионате КХЛ-2023/24

При этом, как отмечают болельщики, уже месяц на сайте ХК распродаются сезонные абонементы на все матчи в новом сезоне КХЛ. Их стоимость — от 13 900 тысяч рублей. Владельцы имеют право приоритетно покупать до 2 билетов для своих друзей и родственников на страте продаж. А вот оставшиеся билеты начнут продавать с 4 сентября на сайте ХК «Сибирь» и в кассе клуба в «Сибирь — Арене».