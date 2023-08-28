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Стало известно, как купить билет на чемпионат КХЛ

Как и где купить билет на матчи новосибирского ХК «Сибирь» в чемпионате КХЛ-2023/24

28 августа 2023, 10:39
Фото: ХК "Сибирь"
Стало известно, как купить билет на чемпионат КХЛ

В Новосибирске стартует продажа билетов на игры «Сибири» в сезоне КХЛ 2023/24

Продажа билетов и мини-абонементов начнется с 1 сентября на регулярные матчи ХК «Сибирь» в чемпионате КХЛ-2023/24 на новой ледовой арене в Новосибирске. Рассказываем, когда и где можно будет их приобрести и выясняем, почему болельщики переживают, что многим не достанется мест на трибунах.

С 1 сентября на сайте хоккейного клуба «Сибирь» будет доступно специальное предложение — покупка абонемента на три матча. Это игры новосибирской команды против «Барыса» (Астана — 7 сентября), «Автомобилиста» (Екатеринбург — 9 сентября) и «Амура» (Хабаровск — 13 сентября).

При этом, как отмечают болельщики, уже месяц на сайте ХК распродаются сезонные абонементы на все матчи в новом сезоне КХЛ. Их стоимость — от 13 900 тысяч рублей. Владельцы имеют право приоритетно покупать до 2 билетов для своих друзей и родственников на страте продаж. А вот оставшиеся билеты начнут продавать с 4 сентября на сайте ХК «Сибирь» и в кассе клуба в «Сибирь — Арене».

«Как будут работать кассы пока сказать не могу. Продажи проходят в четыре этапа: 1-й для владельцев абонементов, 2-й путем жеребьевки (билет может выпасть случайному болельщику), на 3-м этапе начнется продажа мини-абонементов, а с 4 сентября свободная продажа оставшихся», — пояснил Atas.info представитель пресс-службы ХК «Сибирь» Сергей Гудков.

В связи с этим болельщики негодуют и переживают, что билеты многим не достанутся.

«За четыре этапа продаж почти все билеты разберут. Это гиблое дело… Останутся единицы и в самых неудачных секторах. А когда кассы откроют, будут очереди, а на сайте опять произойдут технические сбои из-за ажиотажа», — поделились переживаниями болельщики.

Напомним, с подобными проблемами уже сталкивались новосибирцы, когда пытались урвать онлайн и в кассах бесплатный билет на первый матч в новом ЛДС. Многие так и не смогли попасть на долгожданную игру.

Скандал недели: как новосибирцам не досталось бесплатных билетов в «Сибирь-Арену»
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