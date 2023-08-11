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Published Сегодня, 06:32

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Праздник будет проводиться рядом с территорией ЛДС

День физкультурника в Новосибирске: как получить билеты на матч в «Сибирь-Арену»

11 августа 2023, 06:32
Фото: atas.info
Праздник будет проводиться рядом с территорией ЛДС
12 августа на территории рядом с «Сибирь-Ареной» состоится праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника. Также в этом году отметят 100-летие Министерства спорта России. В этот день можно выиграть билет на первый матч в ЛДС.

Празднование начнется в полдень. В 12.45 пройдет фестиваль фитнес-клубов и спартакиада команд из спортивных учреждений и школ города Новосибирска и Новосибирской области. Участники будут соревноваться в различных дисциплинах, таких как бег, гребля, ударная сила, подъем гири, прыжки, дартс, метание мяча в кольцо, перетягивание каната, скакалка и командные шашки.

В 15.00 состоится церемония награждения победителей и призеров спортивной программы. Также во время праздника будут вручены награды лучшим сотрудникам и тренерам в области физической культуры и золотые значки ГТО. Спортивные школы города и области проведут мастер-классы для всех желающих.

Отметим, что в этот день и на следующий можно бесплатно выиграть билеты на матч в новом ЛДС, который состоится 13 августа. Интерес к этому событию большой среди новосибирцев. Все делающие получить билеты через сайт не успели это сделать, поэтому надеются на выигрыш в День физкультурника или соцсетях.

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