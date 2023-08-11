День физкультурника в Новосибирске: как получить билеты на матч в «Сибирь-Арену»

Отметим, что в этот день и на следующий можно бесплатно выиграть билеты на матч в новом ЛДС, который состоится 13 августа. Интерес к этому событию большой среди новосибирцев. Все делающие получить билеты через сайт не успели это сделать, поэтому надеются на выигрыш в День физкультурника или соцсетях.