atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

От новосибирских хоккеистов ждут побед

Губернатор поставил задачу новосибирскому ХК «Сибирь» на новый сезон в КХЛ 2023/24

28 августа 2023, 08:06
Фото: Официальный сайт ХК «Сибирь» (Новосибирск)
От новосибирских хоккеистов ждут побед
В Новосибирске состоялась встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с игроками и тренерским составом ХК «Сибирь». Мероприятие состоялось перед началом нового спортивного сезона 2023 / 2024.
«Председатель попечительского совета ХК „Сибирь“, Губернатор Андрей Травников провёл традиционную предсезонную встречу с руководством и коллективом клуба, поставил задачи на сезон. Губернатору был представлен новый тренерский штаб во главе с канадским специалистом Дэвидом Немировски, а также новые игроки, которым были вручены игровые майки», — сообщается в Telegram-канале «Новосибирск. Официально».

Также во встрече приняли участие заместитель губернатора Максим Кудрявцев, министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, генеральный директор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский, главный тренер Дэвид Немировски, игроки и тренерский состав клуба.

В Новосибирске названы хоккеисты — новобранцы в ХК «Сибирь»
Узнать подробнее

Андрей Травников сразу же поставил перед хоккеистами задачу добиться призовых мест в чемпионате КХЛ.

«В предыдущие два года команда выходила в плей-офф. Созданы все условия для игр и тренировок на новой арене. Ожидается мощная поддержка болельщиков, причем вдвое сильнее, чем в прошлом году. Поэтому могу только сформулировать задачу максимум — биться за призовые места. Желаю вам спортивной удачи, здоровья, а поддержку мы обеспечим», — подчеркнул губернатор.

Новосибирские хоккеисты смогли немного размяться в Турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге, привезя домой «бронзу». Уже 2 сентября спортсмены сыграют на выезде с омским «Авангардом», а 7 сентября на своем льду в «Сибирь-Арене» примут кастанский клуб «Барыс» из Казахстана.

Легендарный вратарь ХК «Сибирь» Веретенников скончался в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Новосибирске оценил «Сибирь-Арену» и ИТ-разработки
#Спорт#Новосибирск#КХЛ#Хоккей#Чемпионат#Андрей Травников#Хк сибирь#Губернатор Травников#Александр Ляхов
Подпишитесь
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
Вчера, 14:41
Как и где купить билет на матчи новосибирского ХК «Сибирь» в чемпионате КХЛ-2023/24
Сегодня, 10:39
Кандидаты в губернаторы Новосибирской области-2023: биографии и карьера
Сегодня, 07:11
Две школы не заработают в Новосибирске в канун Дня знаний 1 сентября 2023
Сегодня, 04:08
Массовые увольнения и сокращение бригад: кризис в новосибирской скорой помощи
Сегодня, 02:43
Карта грибных мест вокруг Новосибирска — куда поехать за опятами в сентябре 2023
Сегодня, 07:48