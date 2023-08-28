Губернатор поставил задачу новосибирскому ХК «Сибирь» на новый сезон в КХЛ 2023/24

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
«Председатель попечительского совета ХК „Сибирь“, Губернатор Андрей Травников провёл традиционную предсезонную встречу с руководством и коллективом клуба, поставил задачи на сезон. Губернатору был представлен новый тренерский штаб во главе с канадским специалистом Дэвидом Немировски, а также новые игроки, которым были вручены игровые майки», — сообщается в Telegram-канале «Новосибирск. Официально».
Также во встрече приняли участие заместитель губернатора Максим Кудрявцев, министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, генеральный директор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский, главный тренер Дэвид Немировски, игроки и тренерский состав клуба.
Андрей Травников сразу же поставил перед хоккеистами задачу добиться призовых мест в чемпионате КХЛ.
«В предыдущие два года команда выходила в плей-офф. Созданы все условия для игр и тренировок на новой арене. Ожидается мощная поддержка болельщиков, причем вдвое сильнее, чем в прошлом году. Поэтому могу только сформулировать задачу максимум — биться за призовые места. Желаю вам спортивной удачи, здоровья, а поддержку мы обеспечим», — подчеркнул губернатор.
Новосибирские хоккеисты смогли немного размяться в Турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге, привезя домой «бронзу». Уже 2 сентября спортсмены сыграют на выезде с омским «Авангардом», а 7 сентября на своем льду в «Сибирь-Арене» примут кастанский клуб «Барыс» из Казахстана.