Губернатор поставил задачу новосибирскому ХК «Сибирь» на новый сезон в КХЛ 2023/24

Новосибирские хоккеисты смогли немного размяться в Турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге, привезя домой «бронзу». Уже 2 сентября спортсмены сыграют на выезде с омским «Авангардом», а 7 сентября на своем льду в «Сибирь-Арене» примут кастанский клуб «Барыс» из Казахстана.