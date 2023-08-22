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Борису Веретенникову было 83 года

Легендарный вратарь ХК «Сибирь» Веретенников скончался в Новосибирске

22 августа 2023, 10:10
Фото: Официальный сайт ХК «Сибирь»
Борису Веретенникову было 83 года
Новосибирские любители хоккея понесли тяжелую утрату. Не стало легендарного вратаря ХК «Сибирь» Бориса Веретенникова.
«На 84-м году жизни скончался вратарь знаменитый вратарь эпохи 60-х Борис Веретенников», — сообщается на официальном сайте клуба.

Бориса Веретенникова пригласили голкипером в хоккейный клуб «Сибирь» в 1964 году. Одновременно с этим хоккеисты начали тренироваться на новом стадионе «Сибирь» с искусственным льдом под руководством тренера Виктора Звонарева.

В чемпионатах СССР за родной клуб Борис Веретенников сыграл в 72 матчах. После окончания спортивной карьеры он работал в ХК «Сибирь» мастером по техническому обеспечению. Спортсменом стал также его внук и полный тезка Борис Веретенников, играющий за «Сибирских снайперов».

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