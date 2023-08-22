Легендарный вратарь ХК «Сибирь» Веретенников скончался в Новосибирске

В чемпионатах СССР за родной клуб Борис Веретенников сыграл в 72 матчах. После окончания спортивной карьеры он работал в ХК «Сибирь» мастером по техническому обеспечению. Спортсменом стал также его внук и полный тезка Борис Веретенников, играющий за «Сибирских снайперов».