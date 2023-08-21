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Нападающий покинул команду

В Новосибирске ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Основиным

21 августа 2023, 03:20
Фото: сайт ХК "Сибирь"
Нападающий покинул команду

В Новосибирске ХК «Сибирь» сообщил о расторжении контракта с игроком Основиным

ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Основиным, пожелав ему удачи на новом месте.

В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с Вячеславом Основиным, 29-летним нападающим. Об этом сообщили в пресс-службе команды. Расставание произошло по обоюдному согласию сторон. Коллеги пожелали спортсмену успехов в новой команде.

Напомним, что в прошлом сезоне Основин провел 58 матчей, в которых он забросил 8 шайб и сделал 14 результативных передач.

Кроме того, в состав новосибирского клуба «Сибирь» вошел новый защитник Федор Гордеев, который присоединился к команде после разговора с Дэвидом Немировски.

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