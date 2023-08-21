В Новосибирске ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Основиным

В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с Вячеславом Основиным, 29-летним нападающим. Об этом сообщили в пресс-службе команды. Расставание произошло по обоюдному согласию сторон. Коллеги пожелали спортсмену успехов в новой команде.