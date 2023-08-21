В Новосибирске ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Основиным

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с Вячеславом Основиным, 29-летним нападающим. Об этом сообщили в пресс-службе команды. Расставание произошло по обоюдному согласию сторон. Коллеги пожелали спортсмену успехов в новой команде.
Напомним, что в прошлом сезоне Основин провел 58 матчей, в которых он забросил 8 шайб и сделал 14 результативных передач.
Кроме того, в состав новосибирского клуба «Сибирь» вошел новый защитник Федор Гордеев, который присоединился к команде после разговора с Дэвидом Немировски.