ХК «Сибирь» поднимет зарплату защитнику Тревору Мерфи до 60 млн рублей

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с защитником Тревором Мерфи из Канады на два года. Заработная плата игрока увеличится на 50% и составлять 60 миллионов рублей за сезон.

В прошлом сезоне Мерфи провел 62 матча в КХЛ, набрав 46 очков. В плей-офф он сыграл в 5 матчах и заработал 4 очка. Андрей Мартемьянов ушел из ХК «Сибирь» из-за разгромного проигрыша «Авангарду» Узнать подробнее Напомним, после неудовлетворительного выступления команды в четвертьфинале плей-офф КХЛ, главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ушел с поста. Его заменил канадский тренер Дэвид Немировски. Ранее Atas.info писал о зарплатах новосибирских хоккеистов. Оказалось, в прошлом году самыми высокооплачиваемыми являлись нападающий из Канады Тейлор Бэк и его земляк -защитник Тревор Мерфи. Они получали до 45 млн рублей за сезон. Куш-2022: вспоминаем самые большие доходы, взятки и штрафы этого года в Новосибирске Узнать подробнее При этом у нескольких хоккеистов «Сибири» зарплата составляла от 5 млн.