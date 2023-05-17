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ХК «Сибирь» поднимет зарплату защитнику Тревору Мерфи до 60 млн рублей

17 мая 2023, 02:02
Фото: ХК «Сибирь»
Мерфи из ХК «Сибирь» станет зарабатывать на 50% больше
Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с защитником Тревором Мерфи из Канады на два года. Заработная плата игрока увеличится на 50% и составлять 60 миллионов рублей за сезон.

В прошлом сезоне Мерфи провел 62 матча в КХЛ, набрав 46 очков. В плей-офф он сыграл в 5 матчах и заработал 4 очка.

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Напомним, после неудовлетворительного выступления команды в четвертьфинале плей-офф КХЛ, главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ушел с поста. Его заменил канадский тренер Дэвид Немировски.

Ранее Atas.info писал о зарплатах новосибирских хоккеистов. Оказалось, в прошлом году самыми высокооплачиваемыми являлись нападающий из Канады Тейлор Бэк и его земляк -защитник Тревор Мерфи. Они получали до 45 млн рублей за сезон.

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При этом у нескольких хоккеистов «Сибири» зарплата составляла от 5 млн.

#Алина Шефер#Хоккей#Зарплата#Хк сибирь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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