ХК «Сибирь» поднимет зарплату защитнику Тревору Мерфи до 60 млн рублей

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
Modified Сегодня, 02:02
Updated Сегодня, 02:02
В прошлом сезоне Мерфи провел 62 матча в КХЛ, набрав 46 очков. В плей-офф он сыграл в 5 матчах и заработал 4 очка.
Напомним, после неудовлетворительного выступления команды в четвертьфинале плей-офф КХЛ, главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ушел с поста. Его заменил канадский тренер Дэвид Немировски.
Ранее Atas.info писал о зарплатах новосибирских хоккеистов. Оказалось, в прошлом году самыми высокооплачиваемыми являлись нападающий из Канады Тейлор Бэк и его земляк -защитник Тревор Мерфи. Они получали до 45 млн рублей за сезон.
При этом у нескольких хоккеистов «Сибири» зарплата составляла от 5 млн.