Куш-2022: вспоминаем самые большие доходы, взятки и штрафы этого года в Новосибирске

Самым внушительным годовым доходом в 2022-м смог похвастаться депутат Законодательного собрания региона Павел Кива. Его заработок почти в 3 млрд рублей не переплюнул даже председатель ведомства. Судя по данным из декларации, такие доходы чиновнику принесла деятельность от бизнеса.
Кива управляет несколькими компаниями в сфере производства бумаги, спорта, архитектуры и развлечений. В имуществе есть два земельных участка, коттедж, четыре иномарки (Лэнд-Ровер, Рэндж-Ровер, Тойоты Камри), а также ВАЗ, снегоход, квадроцикл и гидроцикл.
Не малые доходы также задекларировал в 2022 году депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Игорь Антропенко. Но конечно, они в разы меньше, чем у Кивы – всего 112 371 000 рублей. Да и в собственном автопарке только Ауди-Кваттро R8 и Мерседес-Бенц GLE 400 и те, записаны на супругу.
А в горсовете Новосибирска богаче всех председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. За минувший год он сорвал куш в 91 874 476,15 рублей. Почти в 3 раза меньше он зарабатывал в 2020-м.
Доходы от 5 до 45 млн рублей получают за игровой сезон хоккеисты ХК «Сибирь» и это не предельные суммы заработка в спортивном мире. Для некоторых подобная зарплата уже не предел мечтаний, а реальная сумма.
Например, от 35 до 45 млн рублей за сезон получают нападающий из Канады Тейлор Бэк и его земляк защитник Тревор Мерфи. Около 40 млн зарплата у Михала Чайковски (Словакия, защитник) и Александра Шарова из России - он центральный нападающий.
Лидером по доходам среди учителей стала директор гимназии №6 «Горностай» Ирина Путинцева. В 2022-м она зарабатывала 146,8 тысяч рублей в месяц. Получается, что за 2022 год она может заработать порядка 1 миллиона 764 тысяч рублей.
Не только крупными суммами заработков запомнился новосибирцам уходящий 2022 год, но и серьезными размерами штрафов и ущербов, причиненных области. Так в поле зрения правоохранителей в сентябре попал депутат Заксобрания региона Иван Сидоренко, который умудрился смошенничать на муниципальном земельном участке в Калининском районе.
Известно, что землю он купил незаконно за какие-то 17 млн рублей под строительство торгового центра. И таким действием бюджету принес ущерб в целых 160 млн рублей. Сидоренко так и не смог на этом заработать, даже ушел в минус. Он уже признал свою вину и выплатил в качестве компенсации ущерба чуть больше – 163 млн рублей.
Стоит отметить, Сидоренко зарабатывал себе на жизнь не только в политической сфере, но и в семейном бизнесе. С 2012 года он является директором одной из крупнейших строительных копаний Новосибирской области ООО «Энергомонтаж». Фирму основал его отец Леонид Сидоренко, последнее время в делах Ивану помогала его мама.
Компания успешно ведет бизнес и получает 267 миллионов рублей чистой прибылью. Доходы выросли вдвое за последние несколько лет.
Ещё больше не повезло Кудряшовскому свинокомплексу (АО «Кудряшовское»). За загрязнение почвы и реки Амба в Новосибирской области им грозит штраф в размере ущерба природе - 2,9 миллиарда рублей.
Напомним, река окрасилась в темно-коричневый цвет из-за слива в неё отходов от производства. Гибли животные, которые пили из неё воду. Об этом жаловались журналистам и властям местные жители. Из-за случившегося на предприятие возбудили сразу семь административных дел.
За экологическую катастрофу 18 октября даже отправили в СИЗО гендиректора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Против него завели три уголовных дела.