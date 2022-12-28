Куш-2022: вспоминаем самые большие доходы, взятки и штрафы этого года в Новосибирске

Не малые доходы также задекларировал в 2022 году депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Игорь Антропенко. Но конечно, они в разы меньше, чем у Кивы – всего 112 371 000 рублей. Да и в собственном автопарке только Ауди-Кваттро R8 и Мерседес-Бенц GLE 400 и те, записаны на супругу.