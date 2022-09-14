Иван Сидоренко один из немногих молодых депутатов в Законодательном собрании региона. Ему 39 лет, есть жена и сын. Чиновник родился в Новосибирске и учился в одной из местных школ. По окончании, обучался в МГИМО на факультете Международного бизнеса и делового администрирования и, к слову, выпустился с красным дипломом.