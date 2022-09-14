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Чем занимался депутат Заксобрания Иван Сидоренко, ставший фигурантом уголовного дела

Сегодня, 17:02
Фото: Группа депутата Ивана Сидоренко/ВК
Уголовное дело о крупном мошенничестве завели на депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко. Теперь ему грозит до 10 лет колонии. О каких махинациях идет речь, чем он занимался помимо политики – в материале Atas.info.

В чем подозревают депутат Заксобрания Ивана Сидоренко?

Как сообщает  «Ъ-Сибирь», Сидоренко может быть причастен к мошенническим действиям с земельным участком на 16 тыс. кв. м. в Калининском районе Новосибирска. Такими действиями казне причинен ущерб свыше 160 млн рублей.

Сейчас против него возбудили уголовное дело правоохранители. Точные причины начала следственных действий пока никому неизвестны.

Чем занимался Иван Сидоренко – крупный семейный бизнес и место в комитете по строительству Законодательного собрания Новосибирской области:

Иван Сидоренко один из немногих молодых депутатов в Законодательном собрании региона. Ему 39 лет, есть жена и сын. Чиновник родился в Новосибирске и учился в одной из местных школ. По окончании, обучался в МГИМО на факультете Международного бизнеса и делового администрирования и, к слову, выпустился с красным дипломом.

В свои годы Сидоренко занимается не только политикой, но и бизнесом. С сентября 2012 года он возглавляет одну из крупнейших строительных копаний области ООО «Энергомонтаж», которую с два десятка лет назад основал его отец Леонид Сидоренко.

Карьерный путь Ивана Леонидовича по этой специальности начался в 2007 году, когда он вернулся на родину из Москвы. Замещая директора этой фирмы, Иван Сидоренко попутно руководил ООО «СИБКРАН». Компания «Энергомонтаж» в те годы начала расцветать и обретать популярность. А всё дело в успешной реализации проекта застройки микрорайона «Родники». Специалисты возвели многоэтажки, проложили дороги и благоустроили территории в рамках правительственной программы.

Сидоренко успевал всё и учился новому налету. Так в 2010-м его избирают в горсовет Новосибирска по округу №13. Уже на следующий год он поступает на магистратуру в СГУПС, где обучается специальности производственный менеджер – и снова получает диплом с отличием.

В 2012 году он занимает пост генерального директора ООО «Энергомонтаж». По данным Спарк-Интерфакс, уставный капитал компании-застройщика 568 050 000 руб., в 2021-м выручка выросла до 1,1 млрд руб. с 922,7 млн. за год. Чистая прибыль поднялась аж на 50% за тот же период и достигла 267 млн руб. Одним из учредителей этой организации является мама депутата Елена Сидоренко.

Отметим, депутатом регионального Заксобрания Иван Сидоренко стал в 2013 году. Он входит в комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

#Политика#Новосибирск#Депутат#Уголовное дело#Алина Шефер
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