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Андрей Мартемьянов ушел из ХК «Сибирь» из-за разгромного проигрыша «Авангарду»

11 апреля 2023, 10:00
Фото: Телеграм-канал ХК «Сибирь»
Андрей Мартемьянов покинул свой пост

Главный тренер новосибирских хоккеистов «Сибирь» Андрей Мартемьянов покинул пост

Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Мартемьянов официально покинул свой пост. Это связано с неудовлетворительной игрой команды в четвертьфинале плей-офф КХЛ. Информацию подтвердило руководство ХК «Сибирь».
«Хоккейный клуб «Сибирь» принял решение о завершении сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым, контракт которого заканчивается 30 апреля», - указано в телеграм-канале клуба.

По словам генерального директора ХК «Сибирь», решение об отставке связано с проигрышем клуба в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Тогда в серии матчей с омским «Авангардом» новосибирские хоккеисты проиграли с разгромным счетом 1:4. Стоит отметить, что разговоры об уходе Мартемьянова велись еще в марте, однако тогда руководство клуба опровергало слухи. Новым наставником команды может стать Сергей Кривокрасов.

Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» Мартемьянов покинет свой пост
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Андрей Мартемьянов проработал в ХК «Сибирь» два года. Под его началом хоккеисты дважды занимали шестое место в конференции «Восток» по итогам Регулярного Чемпионата КХЛ и завершали выступление в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Экс-тренер поблагодарил спортсменов и болельщиков за доверие и возможность плодотворной работы. 

«Эти два года, проведенные в «Сибири», навсегда останутся в моем сердце. Хотел бы поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку нашего коллектива, который старался, бился, играл для них. В тяжелые минуты нас гнали вперед. За это я им очень благодарен. Огромное спасибо всем сотрудникам клуба за помощь и отзывчивость. Благодарю парней, с которыми за два года меня судьба столкнула. Желаю им прогресса, хороших матчей и результатов. Клубу «Сибирь» желаю процветания, стабильности и всего самого наилучшего», - отметил Андрей Мартемьянов.

Напомним, что в Новосибирске уволили учительницу. Причиной стала служба в МВД.

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