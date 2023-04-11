Андрей Мартемьянов ушел из ХК «Сибирь» из-за разгромного проигрыша «Авангарду»

По словам генерального директора ХК «Сибирь», решение об отставке связано с проигрышем клуба в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Тогда в серии матчей с омским «Авангардом» новосибирские хоккеисты проиграли с разгромным счетом 1:4. Стоит отметить, что разговоры об уходе Мартемьянова велись еще в марте, однако тогда руководство клуба опровергало слухи. Новым наставником команды может стать Сергей Кривокрасов.