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Учительницу в погонах уволили из школы в Новосибирске – скрыла службу в МВД

11 апреля 2023, 07:46
Фото: 1MI
Учителя уволили из школы из-за службы в полиции

В Новосибирске уволили школьную учительницу из-за службы в полиции

Учительницу Ольгу уволили из школы №73 на улице Котовского в Новосибирске из-за того, что она скрыла работу в полиции. Прокуроры выявили нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Как пишет Gorsite, женщину определили в запас после ухода из полиции. Она устроилась в школу педагогом начальных классов и была уверена, что работодатель запросил все документы с предыдущего места работы.

Только позже Ольга узнала, что директор образовательного учреждения не сообщил в ГУ МВД о ее трудоустройстве. Когда вскрылось то, что и не прятали, из школы учителя попросили уйти – по собственному желанию.

Ольга училась на педагогическом факультете в НГПУ. Однако она пошла работать в полицию, а не по специальности. Только позже сибирячка окончила курсы и получила право обучать детей.

Администрация Ленинского района разбиралась в этой ситуации и пыталась восстановить Ольгу на работу. Женщина уже также обратилась в суд. 

#Алина Шефер#Учитель#Полиция#Увольнение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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