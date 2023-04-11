Учительницу в погонах уволили из школы в Новосибирске – скрыла службу в МВД

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Как пишет Gorsite, женщину определили в запас после ухода из полиции. Она устроилась в школу педагогом начальных классов и была уверена, что работодатель запросил все документы с предыдущего места работы.
Только позже Ольга узнала, что директор образовательного учреждения не сообщил в ГУ МВД о ее трудоустройстве. Когда вскрылось то, что и не прятали, из школы учителя попросили уйти – по собственному желанию.
Ольга училась на педагогическом факультете в НГПУ. Однако она пошла работать в полицию, а не по специальности. Только позже сибирячка окончила курсы и получила право обучать детей.
Администрация Ленинского района разбиралась в этой ситуации и пыталась восстановить Ольгу на работу. Женщина уже также обратилась в суд.