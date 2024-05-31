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Хоккейные тренера

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2024
В Новосибирске хоккейная «Сибирь» объявила состав тренерского штаба
31 мая, 13:19
ХК «Сибирь» рассталась с кандидатом в тренеры — кто им станет
Хоккейный клуб «Сибирь» вновь трясут кадровые изменения. Так и не оформив контрактные обязательства, от сотрудничества отказался Анвар Гатиятулин.
5 апреля, 10:03
Отставки и назначения в ХК «Сибирь»: Чего ждать от изменений в руководстве клуба
29 марта, 14:45
ХК «Сибирь» нашел нового тренера — кто им станет
Хоккейный клуб «Сибирь» назвал человека, который в будущем может стать новым хоккейным тренером. В настоящее время с ним ведутся переговоры.
29 марта, 07:09
ХК «Сибирь» расторг контракт с Сергеем Кривокрасовым
В хоккейном клубе «Сибирь» произошли очередные кадровые перестановки. Пост главного тренера покинет Сергей Кривокрасов.
28 марта, 13:20
Тренер «Сибири» получил перелом носа шайбой на матче КХЛ
Тренер ХК «Сибирь» Александр Завьялов получил травму во время домашнего матча Фонбет — КХЛ с «Амуром» после того, как шайба попала ему в лицо.
4 февраля, 09:44
2023
В ХК «Сибирь» будет новый тренер: руководство держит интригу
В хоккейном клубе «Сибирь» появится новый наставник. Однако его имя пока неизвестно. Об этом на радио «Городская волна» сообщил генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
21 апреля 2023, 09:01
Андрей Мартемьянов ушел из ХК «Сибирь» из-за разгромного проигрыша «Авангарду»
Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Мартемьянов официально покинул свой пост. Это связано с неудовлетворительной игрой команды в четвертьфинале плей-офф КХЛ. Информацию подтвердило руководство ХК «Сибирь».
11 апреля 2023, 10:00
2022
Два хоккейных тренера погибли в результате ДТП на Северном объезде
16 ноября 2022, 13:31

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