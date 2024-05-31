Хоккейные тренера

ХК «Сибирь» рассталась с кандидатом в тренеры — кто им станет

Хоккейный клуб «Сибирь» вновь трясут кадровые изменения. Так и не оформив контрактные обязательства, от сотрудничества отказался Анвар Гатиятулин.