В Новосибирске хоккейная «Сибирь» объявила состав тренерского штаба

Место тренера защитников занял Андрей Сапожников. На протяжении шести лет он входил в тренерскую команду «Витязя». Еще один представитель этого подмосковного клуба, Игнат Савенок, будет выполнять функции видеотренера. Компанию ему составит Никита Капкайкин, он работал на этом посту в сезоне 2023/24.