В Новосибирске хоккейная «Сибирь» объявила состав тренерского штаба

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В предстоящем сезона ассистировать главному тренеру хоккейного клуба «Сибирь» будет Ярослав Люзенко. У него богатый тренерский опыт: в позапрошлом сезоне возглавлял «Локо», в минувшем — занимал должность главного тренера, а затем его ассистента в хоккейном клубе «Динамо».
Место тренера защитников занял Андрей Сапожников. На протяжении шести лет он входил в тренерскую команду «Витязя». Еще один представитель этого подмосковного клуба, Игнат Савенок, будет выполнять функции видеотренера. Компанию ему составит Никита Капкайкин, он работал на этом посту в сезоне 2023/24.
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