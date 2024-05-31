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Тренерский штаб серьезно обновился

В Новосибирске хоккейная «Сибирь» объявила состав тренерского штаба

31 мая 2024, 13:19
Фото: vk.com/hcsibir1962
Тренерский штаб серьезно обновился
Полный список тренеров на игровой сезон 2024/25 опубликовал официальный паблик хоккейной команды

В предстоящем сезона ассистировать главному тренеру хоккейного клуба «Сибирь» будет Ярослав Люзенко. У него богатый тренерский опыт: в позапрошлом сезоне возглавлял «Локо», в минувшем — занимал должность главного тренера, а затем его ассистента в хоккейном клубе «Динамо».

Место тренера защитников занял Андрей Сапожников. На протяжении шести лет он входил в тренерскую команду «Витязя». Еще один представитель этого подмосковного клуба, Игнат Савенок, будет выполнять функции видеотренера. Компанию ему составит Никита Капкайкин, он работал на этом посту в сезоне 2023/24.

Сохранили свои посты тренеры вратарей и по развитию, Егор Подомацкий и Андрей Тарасенко соотвественно.

Ранее мы рассказывали, при каком условии могут начать продавать алкогольное пиво в здании ЛДС «Сибирь-Арена».

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