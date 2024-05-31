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Новый стадион хотят построить на замену действующему «Спартаку»

Мэрия Новосибирска не разрешала скандальную стройку стадиона у «Сибирь-Арены»

31 мая 2024, 04:47
Фото: 1MI
Новый стадион хотят построить на замену действующему «Спартаку»
За получением соответствующих документов никто не обращался, сообщили в муниципалитете.

Разрешения на строительство нового футбольного стадиона, расположенного около ЛДС «Сибирь-Арена», не выдавалось, обращений о выдаче такого разрешения на строительство не поступало, сообщили в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска в ответ на запрос Atas.Info.

«В связи с решением о строительстве парка „Усть-Тула“ в настоящее время вносятся изменения в Генеральный план города Новосибирска в части установления зоны рекреационного назначения», — уточняет городской департамент строительства и архитектуры,

В ходе публичных слушаний о внесении изменений в Генплан, которые прошли в апреле 2024 года, предложение сохранить возможность строительства футбольного стадиона левом берегу Оби, рядом с новым ЛДС, было отвергнуто, как несоответствующее концепции парка «Усть-Тула».

Ранее мы рассказывали о том, что президент областной футбольной федерации, владелец холдинга РАТМ Эдуард Таран заявил, что решение о возведении футбольной арены на левом берегу Оби принято окончательно, определен инвестор и сейчас идут поиски подрядчика. Эти слова возмутили местных жителей, которые ведут борьбу за сохранение Бугринского леса и придания ему статуса охраняемого природного парка. Стройка уже на этапе согласований и обсуждений стала скандальной.

Разговоры о строительстве нового футбольного стадиона в Новосибирске идут второй десяток лет, основной владелец действующего стадиона «Спартак», холдинг РАТМ, не раз заявлял о плохом техническом состоянии одного из старейших спортивных объектов города.

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#Новосибирск#Строительство#Футбол#Стадион#ЛДС "Сибирь-Арена"
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