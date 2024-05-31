Мэрия Новосибирска не разрешала скандальную стройку стадиона у «Сибирь-Арены»

Ранее мы рассказывали о том, что президент областной футбольной федерации, владелец холдинга РАТМ Эдуард Таран заявил, что решение о возведении футбольной арены на левом берегу Оби принято окончательно, определен инвестор и сейчас идут поиски подрядчика. Эти слова возмутили местных жителей, которые ведут борьбу за сохранение Бугринского леса и придания ему статуса охраняемого природного парка. Стройка уже на этапе согласований и обсуждений стала скандальной.