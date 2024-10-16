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ЛДС "Сибирь-Арена"

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Октябрь
В Новосибирске добиваются банкротства генподрядчика строительства «Сибирь-Арены»
О намерении признать московскую компанию несостоятельной заявил «Новосибдорстрой», следует из сообщения кредитора.
16 октября, 06:27
Сентябрь
Красноярцы хотят обанкротить генподрядчика строительства ЛДС в Новосибирске
26 сентября, 12:27
Июль
Бесхозной оказалась дорога к ледовой площадке «Сибирь-Арена» в Новосибирске
Автомобильная дорога, ведущая к новой ледовой арене, не состоит на муниципальном балансе, сообщили в профильном департаменте мэрии.
22 июля, 07:28
Пешеходную дорогу к ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске размывает дождями
11 июля, 08:47
Май
Мэрия Новосибирска не разрешала скандальную стройку стадиона у «Сибирь-Арены»
31 мая, 04:47
Строительство футбольного стадиона у «Сибирь-Арены» возмутило новосибирцев
24 мая, 08:28
Депутаты возмутились отсутствием пожарного депо у «Сибирь-Арены» в Новосибирске
22 мая, 11:57
Апрель
Новую парковку с конечной остановкой автобусов построят у ЛДС в Новосибирске
8 апреля, 07:54

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