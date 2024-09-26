Красноярцы хотят обанкротить генподрядчика строительства ЛДС в Новосибирске

ООО «Элинальфа» относится к категории крупных строительных компаний, зарегистрировано в Москве в 2005 году. Директор и единственный владелец компании — Алексей Грибан. По итогам 2023 года фирма задекларировала чистую прибыль в размере 1,6 млн рублей. Часть банковских счетов «Элинальфа» заблокирована по требованию ФНС на неуплату налогов и сборов. Общая долговая нагрузка на компанию, по данным картотеки арбитражных дел, составляет более 65,5 млн рублей.