Красноярцы хотят обанкротить генподрядчика строительства ЛДС в Новосибирске

Posted 26 сентября, 12:27
Published 26 сентября, 12:27
Modified 26 сентября, 12:27
Updated 26 сентября, 12:27
Проектно-строительная мастерская «Просто», которая занимается созданием архитектурного облика зданий, выпустила официальное заявление о намерении обратиться в арбитражный суд с требованием признать банкротом ООО «Элинальфа».
9 сентября 10 арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск ПСМ «Просто» о взыскании с «Элинальфа» 2,8 млн рублей долга по договорам возмездного оказания услуг.
На текущий момент Арбитражный суд Москвы рассматривает иск архитектурной компании о взыскании с «Элинальфа» задолженности в размере еще 28,7 млн рублей.
ООО «Элинальфа» относится к категории крупных строительных компаний, зарегистрировано в Москве в 2005 году. Директор и единственный владелец компании — Алексей Грибан. По итогам 2023 года фирма задекларировала чистую прибыль в размере 1,6 млн рублей. Часть банковских счетов «Элинальфа» заблокирована по требованию ФНС на неуплату налогов и сборов. Общая долговая нагрузка на компанию, по данным картотеки арбитражных дел, составляет более 65,5 млн рублей.
ООО «Элинальфа» выступало в роли генподрядчика строительства нового ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» на левом берегу Оби в Новосибирске. Строительство сопровождалось многочисленными скандалами, стадион сдали с опозданием более чем на год, а его стоимость выросла в несколько раз по сравнению с первоначальной сметной документацией.
ООО «ПСМ „Просто“ зарегистрировано в Красноярске в 2002 году, относится к категории микропредприятий. Принадлежит Алексею Иванову, он же указан в качестве руководителя компании. В 2023 год организация закончила с прибылью в размере 339 тысяч рублей.