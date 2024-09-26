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Posted 26 сентября, 12:27

Published 26 сентября, 12:27

Modified 26 сентября, 12:27

Updated 26 сентября, 12:27

ЛДС сдали в эксплуатацию в августе 2023 года

Красноярцы хотят обанкротить генподрядчика строительства ЛДС в Новосибирске

26 сентября 2024, 12:27
Фото: Артем Шершнев. atas.info
ЛДС сдали в эксплуатацию в августе 2023 года
О намерении добиться банкротства строительной компании заявила небольшая архитектурная фирма, следует из сообщения кредитора.

Проектно-строительная мастерская «Просто», которая занимается созданием архитектурного облика зданий, выпустила официальное заявление о намерении обратиться в арбитражный суд с требованием признать банкротом ООО «Элинальфа».

9 сентября 10 арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск ПСМ «Просто» о взыскании с «Элинальфа» 2,8 млн рублей долга по договорам возмездного оказания услуг.
На текущий момент Арбитражный суд Москвы рассматривает иск архитектурной компании о взыскании с «Элинальфа» задолженности в размере еще 28,7 млн рублей.

ООО «Элинальфа» относится к категории крупных строительных компаний, зарегистрировано в Москве в 2005 году. Директор и единственный владелец компании — Алексей Грибан. По итогам 2023 года фирма задекларировала чистую прибыль в размере 1,6 млн рублей. Часть банковских счетов «Элинальфа» заблокирована по требованию ФНС на неуплату налогов и сборов. Общая долговая нагрузка на компанию, по данным картотеки арбитражных дел, составляет более 65,5 млн рублей.

ООО «Элинальфа» выступало в роли генподрядчика строительства нового ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» на левом берегу Оби в Новосибирске. Строительство сопровождалось многочисленными скандалами, стадион сдали с опозданием более чем на год, а его стоимость выросла в несколько раз по сравнению с первоначальной сметной документацией.

ООО «ПСМ „Просто“ зарегистрировано в Красноярске в 2002 году, относится к категории микропредприятий. Принадлежит Алексею Иванову, он же указан в качестве руководителя компании. В 2023 год организация закончила с прибылью в размере 339 тысяч рублей.

Генподрядчик «Сибирь-Арены» требует 1,6 млрд от правительства Новосибирской области
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#Новосибирск#Банкротство#Арбитражный суд#Подрядчик#ЛДС "Сибирь-Арена"
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