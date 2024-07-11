Пешеходную дорогу к ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске размывает дождями

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Пешеходная дорога от улицы Немировича-Данченко до ЛДС «Сибирь-Арена» покрыта слоем грязи, смытой дождями, в местах установки ограждений образовались размытия, газоны завалены мусором. И в ближайшее время ситуация может стать еще хуже.
«Сегодня много обсуждают про обвал дороги в Заельцовском районе, а тут мы видим, как новую уже размывает. Пока говорить, что они пришла в негодность, рано. Вся грязь с Немировича с землей на нее приходит с водой, и никто не убирает. И если дожди продолжатся, то размоет в этом году точно хорошо», — сообщила Atas.Info местная жительница Олеся Гречко.
Кроме того, по словам собеседницы редакции, люди жалуются на то, что не предусмотрен спуск на самокатах и велосипедах — отдельной полосы нет ни на пешеходной зоне, ни на проезжей части.
Для маломобильных людей и мам с колясками предусмотрен спуск через лифт с остановки наземного транспорта на мосту, но регулярно звучат жалобы о том, что не работает лифт, добавила Гречко.
Редакция направила официальный запрос в муниципалитет, чтобы узнать, какие меры будут предприняты для исправления ситуации.