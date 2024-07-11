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Новая дорога уже начинает приходить в негодность

Пешеходную дорогу к ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске размывает дождями

11 июля 2024, 08:47
Фото: предоставлено Олесей Гречко
Новая дорога уже начинает приходить в негодность
В Новосибирске приходит в негодность путь для пешеходов, ведущий к новому ледовому дворцу спорта, сообщили местные жители.

Пешеходная дорога от улицы Немировича-Данченко до ЛДС «Сибирь-Арена» покрыта слоем грязи, смытой дождями, в местах установки ограждений образовались размытия, газоны завалены мусором. И в ближайшее время ситуация может стать еще хуже.

«Сегодня много обсуждают про обвал дороги в Заельцовском районе, а тут мы видим, как новую уже размывает. Пока говорить, что они пришла в негодность, рано. Вся грязь с Немировича с землей на нее приходит с водой, и никто не убирает. И если дожди продолжатся, то размоет в этом году точно хорошо», — сообщила Atas.Info местная жительница Олеся Гречко.

Кроме того, по словам собеседницы редакции, люди жалуются на то, что не предусмотрен спуск на самокатах и велосипедах — отдельной полосы нет ни на пешеходной зоне, ни на проезжей части.

Для маломобильных людей и мам с колясками предусмотрен спуск через лифт с остановки наземного транспорта на мосту, но регулярно звучат жалобы о том, что не работает лифт, добавила Гречко.

Редакция направила официальный запрос в муниципалитет, чтобы узнать, какие меры будут предприняты для исправления ситуации.

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#Новосибирск#Дорога#Пешеходы#ЛДС "Сибирь-Арена"#Размытие
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