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С генподрядчика требуют приличную сумму

С генподрядчика новосибирского ЛДС потребовали взыскать более 10 млрд

12 марта 2024, 01:22
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
С генподрядчика требуют приличную сумму
В Новосибирске государственное учреждение «Арена» подало 10 исков на взыскание более 10 млрд рублей с генподрядчика строительства ледового дворца.

«Арена» решила обратиться в суд с исками, требуя взыскать свыше 10 млрд рублей с компании, выполнявшей работы по строительству ледового дворца. Информация о данном обращении содержится в архивах Арбитражного суда.

Истцом выступает государственное казенное учреждение «Арена», а ответчиком является ООО «Элинальфа». Из данных арбитражного суда видно, что ГКУ «Арена» подало 10 исков на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

Наиболее значительные суммы исков составляют 6,5 млрд и 3,4 млрд рублей, которые относятся к необоснованному обогащению по государственному контракту. Также некоторые иски связаны с требованиями о применении штрафных санкций.

Напомним, что в июле прошлого года генподрядчику ЛДС Алексею Грибану назначили штраф в размере 106 млн рублей за срыв сроков строительства.

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#Новосибирск#Суд#Строительство#Контракт#Эмилия Губарева#Взыскание#Арена#Иск#Ледовый дворец
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