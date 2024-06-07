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Взыскание

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2024
В 80 тысяч рублей обошелся сбитый лось жителю Новосибирской области
В Новосибирской области суд взыскал с мужчины 80 тысяч рублей за сбитое на сельской дороге дикое животное, следует из сообщения регионального судебного департамента.
7 июня, 03:49
Арестованы автомобиль, дома и деньги задержанного директора спортшколы
В результате расследования дела против начальника «Спортивной школы олимпийского резерва „Центр ВВС“, прокуратура арестовала его имущество.
19 апреля, 01:39
У подрядчика «УКС» отсудили больше 120 млн рублей
У подрядчика «УКС» отсудили больше 120 миллионов рублей.
12 апреля, 03:53
Собака набросилась на 9-летнюю девочку. Хозяина животного оштрафовали
Компенсацию от владельца собаки, которая укусила 9-летнюю девочку, добилась прокуратура Черепановского района Новосибирской области.
27 марта, 02:41
С генподрядчика новосибирского ЛДС потребовали взыскать более 10 млрд
В Новосибирске государственное учреждение «Арена» подало 10 исков на взыскание более 10 млрд рублей с генподрядчика строительства ледового дворца.
12 марта, 01:22
2023
С бывшего руководителя следственного отдела в Новосибирске взыскали 2,2 млн рублей
3 июня 2023, 02:46
2022
Более 7 млрд рублей взыскивают с бывшего топ-менеджера новосибирского "Ритейл Центра"
Специализирующееся на переработке и консервации мяса ООО “Изобилие” пытается взыскать с бывшего арбитражного управляющего ООО “Ритейл Центр” Михаила Емельянова 7,15 млрд рублей убытков.
21 ноября 2022, 08:47

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