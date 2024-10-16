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Posted 16 октября, 06:27

Published 16 октября, 06:27

Modified 16 октября, 06:29

Updated 16 октября, 06:29

Против компании «ЭлинАльфа» поданы десятки судебных исков

В Новосибирске добиваются банкротства генподрядчика строительства «Сибирь-Арены»

16 октября 2024, 06:27
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Против компании «ЭлинАльфа» поданы десятки судебных исков
О намерении признать московскую компанию несостоятельной заявил «Новосибдорстрой», следует из сообщения кредитора.

ООО «Новосибдорстрой» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника ООО «ЭлинАльфа» несостоятельным в связи с наличием у него признаков банкротства, говорится в сообщении компании.

Речь идет о неисполненном решении арбитражного суда Московской области от 31 мая 2024 года, согласно которому «ЭлинАльфа» обязано выплатить «Новосибдорстрою» 2,4 млн рублей задолженности по договору подряда.

Это не первое сообщение о желании добиться банкротства крупной строительной компании, которая выступала в роли генерального подрядчика при возведении ледового дворца спорта в Новосибирске, на левом берегу реки Обь. В конце сентября с аналогичным сообщением выступила небольшая архитектурная фирма из Красноярска.

На этом фоне арбитражный суд Новосибирской области рассматривает несколько исков государственного казенного учреждения «Арена» к ООО «ЭлинАльфа» на общую сумму более 10 млрд рублей. Речь идет о получении необоснованного обогащения в рамках госконтракта.

ООО «Новосибдорстрой» зарегистрировано в 2011 году, в качестве единственного владельца и генерального директора указан Магамедов Намиг Джаббар Оглы. Основной вид деятельности компании — строительные работы. Согласно данным системы СПАРК, по итогам 2023 года компания показала чистую прибыль в размере 4,3 млн рублей.

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#Экономика#Новосибирск#Банкротство#Генподрядчик#ЛДС "Сибирь-Арена"
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