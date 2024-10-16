В Новосибирске добиваются банкротства генподрядчика строительства «Сибирь-Арены»

Это не первое сообщение о желании добиться банкротства крупной строительной компании, которая выступала в роли генерального подрядчика при возведении ледового дворца спорта в Новосибирске, на левом берегу реки Обь. В конце сентября с аналогичным сообщением выступила небольшая архитектурная фирма из Красноярска.