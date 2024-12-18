В Новосибирске вандалы надругались над стеклянными остановками у ЛДС «Сибирь-Арена»

Posted 18 декабря, 05:49
Published 18 декабря, 05:49
Modified 18 декабря, 05:51
Updated 18 декабря, 05:51
Остановки разбивали вблизи новой «Сибирь-Арены» на левом берегу. Вандалы били стекла в Горском жилмассиве, а также вблизи самой арены.
Причем нарушители сначала изрисовывали остановочные платформы граффити, а затем расправлялись со стеклом, чем были очень возмущены жители Новосибирска и гости города, приезжающие на хоккейные матчи и прогуляться по прилегающему к ЛДС парку.
Как отметили в администрации, всего в Кировском районе были отремонтированы 30 остановок. Это вдвое больше, чем в 2023 году
Тем временем строительство школ в регионе не понравилось Полпреду в Сибири. Новосибирская область показала худшие результаты.