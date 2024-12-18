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Posted 18 декабря, 05:49

Published 18 декабря, 05:49

Modified 18 декабря, 05:51

Updated 18 декабря, 05:51

Остановки бьют

В Новосибирске вандалы надругались над стеклянными остановками у ЛДС «Сибирь-Арена»

18 декабря 2024, 05:49
Фото: atas.info. Остановки бьют

Разбитые вандалами остановки у ЛДС «Сибирь-Арена» починили в Новосибирске

В Новосибирске восстановили остановки, которые разбивали вандалы, о чем сообщает мэрия.

Остановки разбивали вблизи новой «Сибирь-Арены» на левом берегу. Вандалы били стекла в Горском жилмассиве, а также вблизи самой арены.

Причем нарушители сначала изрисовывали остановочные платформы граффити, а затем расправлялись со стеклом, чем были очень возмущены жители Новосибирска и гости города, приезжающие на хоккейные матчи и прогуляться по прилегающему к ЛДС парку.

Как отметили в администрации, всего в Кировском районе были отремонтированы 30 остановок. Это вдвое больше, чем в 2023 году

Фото: Мэрия

Тем временем строительство школ в регионе не понравилось Полпреду в Сибири. Новосибирская область показала худшие результаты.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ЛДС#Вандалы#Остановки#Остановка#ЛДС "Сибирь-Арена"
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