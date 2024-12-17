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Posted 17 декабря, 07:29

Published 17 декабря, 07:29

Modified 17 декабря, 07:31

Updated 17 декабря, 07:31

Сайты не работали

В Новосибирске перестали работать сайты правительства, мэрии и электронной школы

17 декабря 2024, 07:29
Фото: 1MI. Сайты не работали
В Новосибирске не работали сайты правительства и электронной школы, о чем сообщают читатели Atas.info.

Днем 17 декабря на время перестали работать правительственные сайты, сайты мэрии и ГИС «Электронная школа», где публикуются электронные дневники.

Все они функционируют на одном и том же домене. К 14 часам сайты начали функционировать в полноценном режиме. Что стало причиной инцидента, неизвестно. Официально в Минцифры о проблеме не рассказали.

Отметим, что электронные дневники не раз переставали работать. Осенью глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина даже просила присылать ей жалобы, так как со сбоями сталкивалось все больше родителей. Многие желали, чтобы систему совершенствовали.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Правительство#Мэрия#Сбой#Сайт
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