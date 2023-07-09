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Новосибирский ХК «Сибирь» требует компенсацию за незаконное использование логотипа

9 июля 2023, 02:45
Фото: ВКонтакте/ХК Сибирь (Новосибирская область)
ХК «Сибирь» защищает свои авторские права и пытается взыскать почти 2 миллиона рублей с московских компаний, которые незаконно использовали его логотип на футболках.

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска намерен получить 2 миллиона рублей с компаний из Москвы, которые несанкционированно используют их логотип на футболках. По информации из Арбитражного суда, иск был подан против юридических лиц, которые продавали товары с логотипом «Сибири» — футболки, свитшоты, худи, поло и купальники. Сумма иска составляет 1 миллион 926 тысяч рублей.

Суд установил, что торговцы действительно использовали известную «снежинку» ХК без разрешения. Однако компенсация, которую должны выплатить, составляет около 84 тысяч рублей за нарушение авторских прав и 1 404 рубля в качестве госпошлины.

По словам представителей Арбитражного суда, сумма была рассчитана в соответствии с положениями закона и основывается на принципе соразмерности компенсации. В расчет также была взята степень и характер вины нарушителей.

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#Эмилия Губарева#Хк сибирь#Арбитражный суд#Логотип#Иск#Новосибирск#Спорт#Бизнес#Общество
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