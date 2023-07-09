Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска намерен получить 2 миллиона рублей с компаний из Москвы, которые несанкционированно используют их логотип на футболках. По информации из Арбитражного суда, иск был подан против юридических лиц, которые продавали товары с логотипом «Сибири» — футболки, свитшоты, худи, поло и купальники. Сумма иска составляет 1 миллион 926 тысяч рублей.