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Published Сегодня, 02:45
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Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска намерен получить 2 миллиона рублей с компаний из Москвы, которые несанкционированно используют их логотип на футболках. По информации из Арбитражного суда, иск был подан против юридических лиц, которые продавали товары с логотипом «Сибири» — футболки, свитшоты, худи, поло и купальники. Сумма иска составляет 1 миллион 926 тысяч рублей.
Суд установил, что торговцы действительно использовали известную «снежинку» ХК без разрешения. Однако компенсация, которую должны выплатить, составляет около 84 тысяч рублей за нарушение авторских прав и 1 404 рубля в качестве госпошлины.
По словам представителей Арбитражного суда, сумма была рассчитана в соответствии с положениями закона и основывается на принципе соразмерности компенсации. В расчет также была взята степень и характер вины нарушителей.