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В Новосибирске ХК «Сибирь» переехал в новый ЛДС — видео

25 июля 2023, 03:03
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)/ВК
В Новосибирске хоккейная команда «Сибирь» переехала в новый дом — на новую арену ЛДС. Смотрите видео, как это было.

Команда хоккейного клуба «Сибирь» окончательно переехала с ЛДС «Сибирь» в «Сибирь-Арену». Об этом сообщается в официальной ВК-группе ХК. Также там опубликовано видео переезда. На кадрах нам представили раздевалку, а показать всю арену изнутри хоккеисты пообещали позже.

Видео: ХК Сибирь (Новосибирская область)/ВК

Первым туда приехал Снеговик — символ команды. Видео было достаточно трогательным для болельщиков. Там он собирает свои вещи и отправляется на новое место, сопровождается все грустной музыкой.

Видео: ХК Сибирь (Новосибирская область)/ВК

Напомним, что ранее Атас.инфо рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, что официальные хоккейные матчи в ЛДС начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс». Это будет первая домашняя игра регулярного чемпионата КХЛ 2023/24. Что касается тестового матча, то он состоится в рамках традиционного турнира памяти Белосохова в период с 22 по 26 августа. Также решается вопрос о проведении выставочного матча с участием молодежных команд России и Белоруссии, дата еще обсуждается, но игра планируется в первой-второй декаде августа.

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