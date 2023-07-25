В Новосибирске ХК «Сибирь» переехал в новый ЛДС — видео

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Команда хоккейного клуба «Сибирь» окончательно переехала с ЛДС «Сибирь» в «Сибирь-Арену». Об этом сообщается в официальной ВК-группе ХК. Также там опубликовано видео переезда. На кадрах нам представили раздевалку, а показать всю арену изнутри хоккеисты пообещали позже.
Первым туда приехал Снеговик — символ команды. Видео было достаточно трогательным для болельщиков. Там он собирает свои вещи и отправляется на новое место, сопровождается все грустной музыкой.
Напомним, что ранее Атас.инфо рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, что официальные хоккейные матчи в ЛДС начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс». Это будет первая домашняя игра регулярного чемпионата КХЛ 2023/24. Что касается тестового матча, то он состоится в рамках традиционного турнира памяти Белосохова в период с 22 по 26 августа. Также решается вопрос о проведении выставочного матча с участием молодежных команд России и Белоруссии, дата еще обсуждается, но игра планируется в первой-второй декаде августа.