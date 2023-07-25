В Новосибирске ХК «Сибирь» переехал в новый ЛДС — видео

Напомним, что ранее Атас.инфо рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, что официальные хоккейные матчи в ЛДС начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс». Это будет первая домашняя игра регулярного чемпионата КХЛ 2023/24. Что касается тестового матча, то он состоится в рамках традиционного турнира памяти Белосохова в период с 22 по 26 августа. Также решается вопрос о проведении выставочного матча с участием молодежных команд России и Белоруссии, дата еще обсуждается, но игра планируется в первой-второй декаде августа.