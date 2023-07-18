Ранее в интервью Atas.info глава регионального Минспорта Сергей Ахапов рассказал, что в рамках традиционного турнира памяти Белосохова с 22 по 26 августа один из матчей будет определен как тестовый для «Сибирь-Арены». Кроме того, ожидается, что в первой половине августа на новой площадке пройдет встреча молодежных команд России и Беларуси. Конкретная дата пока не определена.