Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Свой первый домашний матч в рамках чемпионата КХЛ новосибирской хоккейный клуб «Сибирь» проведет 7 сентября в новом ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена». Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.
Ранее в интервью Atas.info глава регионального Минспорта Сергей Ахапов рассказал, что в рамках традиционного турнира памяти Белосохова с 22 по 26 августа один из матчей будет определен как тестовый для «Сибирь-Арены». Кроме того, ожидается, что в первой половине августа на новой площадке пройдет встреча молодежных команд России и Беларуси. Конкретная дата пока не определена.