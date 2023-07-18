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Губернатор Травников назвал дату первого матча КХЛ в ЛДС «Сибирь-Арена»

18 июля 2023, 05:21
Фото: atas.info
Формально ЛДС ввели в эксплуатацию в конце 2022 года
Первую официальную игру хоккейный клуб «Сибирь» на льду нового ЛДС в Кировском районе Новосибирска сыграет в сентябре

Свой первый домашний матч в рамках чемпионата КХЛ новосибирской хоккейный клуб «Сибирь» проведет 7 сентября в новом ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена». Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.

Ранее в интервью Atas.info глава регионального Минспорта Сергей Ахапов рассказал, что в рамках традиционного турнира памяти Белосохова с 22 по 26 августа один из матчей будет определен как тестовый для «Сибирь-Арены». Кроме того, ожидается, что в первой половине августа на новой площадке пройдет встреча молодежных команд России и Беларуси. Конкретная дата пока не определена.

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#ЛДС#КХЛ#Первый матч#Спорт#Новосибирск
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