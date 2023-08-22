Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Новосибирске оценил «Сибирь-Арену» и ИТ-разработки

«В крупных городах каждого федерального округа, включая УрФО и СФО, создаётся современная, отвечающая всем стандартам спортивная инфраструктура. Это позволит проводить крупные международные соревнования не только в центральной, но и азиатской части России. А гости таких мероприятий получат возможность узнать нашу страну лучше и познакомиться с её богатой культурой», — сказал Дмитрий Чернышенко.