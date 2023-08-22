Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Новосибирске оценил «Сибирь-Арену» и ИТ-разработки

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:09
Ледовая «Сибирь-Арена» построена по нетиповому индивидуальному проекту с использованием импортозамещающих технологий и оборудования отечественных производителей. Площадь стадиона составляет 72 тыс. кв. м. При строительстве разработаны уникальные фасадно-витражные конструкции, которые были изготовлены и установлены новосибирскими специалистами. Открытие арены состоялось 13 августа 2023 года.
«В крупных городах каждого федерального округа, включая УрФО и СФО, создаётся современная, отвечающая всем стандартам спортивная инфраструктура. Это позволит проводить крупные международные соревнования не только в центральной, но и азиатской части России. А гости таких мероприятий получат возможность узнать нашу страну лучше и познакомиться с её богатой культурой», — сказал Дмитрий Чернышенко.
В ходе посещения Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Андрей Травников обсудили вопросы внедрения в промышленное производство разработок учёных вуза. «Подведомственному вузу Минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнёров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов и будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов на рынке», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер поручил найти индустриальных партнёров для разработок СибГУТИ, в частности для системы быстрой зарядки БПЛА.
Андрей Травников отметил, что Правительство области создаёт все условия для развития производства наукоёмкой продукции, разработанной в регионе. «У СибГУТИ есть несколько индустриальных партнёров, и мы готовы делать всё, чтобы приземлить производство компаний, работающих с университетом, в Новосибирской области», — сказал губернатор.