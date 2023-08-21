«Технопром-2023» начинает работу в Новосибирской области

На маршруте «Путешествие в науку. Новосибирск» туристы могут наглядно ознакомиться с достижениями и научными разработками сибирских ученых. Путешественники увидят настоящие минералы и окаменелости в Центре эволюции Земли в НГУ, молодежную лабораторию, организованную по нацпроекту «Наука и университеты», химический светящийся «порошок» для создания экранов смартфонов, светодиодов и сенсоров для медицины, познакомятся с одомашненными лисами, выведенными в Институте цитологии и генетики СО РАН, а в Институте ядерной физики Г. И. Будкера СО РАН — увидят ядерный коллайдер, узнают о возможностях получения электричества в будущем, а также об инновационной терапии онкозаболеваний «атомным взрывом» с помощью установки бор-нейтронозахватной терапии и других разработках.



Также в ходе пресс-тура представители СМИ увидели оборудование, созданное для установки класса «мегасайенс» — источника синхротронного излучения СКИФ, который строится в наукограде Кольцово в рамках нацпроекта «Наука и университеты».