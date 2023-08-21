В Новосибирске нашли редкий черный гриб в виде запеченного картофеля

Сибиряки наткнулись в лесу под Новосибирском на необычный черный гриб. Он выглядит как картофель, запеченный на костре — круглый снаружи и черный внутри.

Заядлые грибники рассказал Atas.info, что гриб по описанию похож на ложный трюфель (Меланогастер Брума). Он, как и деликатесный дикорос, растет под землей. «Оболочка похожа картофельную кожицу, а внутри чернота. При этом гриб вкусно пахнет — фруктами. Он не ядовит, но его не едят. Можно отравиться», — рассказала любительница тихой охоты Виктория З. Напомним, недавно жители Новосибирской области находили в лесах редкий гриб в виде звезды. Читайте также: Под Новосибирском сибиряки нашли редкий гриб в форме звезды