В Новосибирске нашли редкий черный гриб в виде запеченного картофеля

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Заядлые грибники рассказал Atas.info, что гриб по описанию похож на ложный трюфель (Меланогастер Брума). Он, как и деликатесный дикорос, растет под землей.
«Оболочка похожа картофельную кожицу, а внутри чернота. При этом гриб вкусно пахнет — фруктами. Он не ядовит, но его не едят. Можно отравиться», — рассказала любительница тихой охоты Виктория З.
Напомним, недавно жители Новосибирской области находили в лесах редкий гриб в виде звезды.