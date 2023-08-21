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Published Сегодня, 07:52

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Под Новосибирском нашли ложный трюфель

В Новосибирске нашли редкий черный гриб в виде запеченного картофеля

21 августа 2023, 07:52
Фото: Екатерина ВИХРОВА Читайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/online/news/5416177/
Под Новосибирском нашли ложный трюфель
Сибиряки наткнулись в лесу под Новосибирском на необычный черный гриб. Он выглядит как картофель, запеченный на костре — круглый снаружи и черный внутри.

Заядлые грибники рассказал Atas.info, что гриб по описанию похож на ложный трюфель (Меланогастер Брума). Он, как и деликатесный дикорос, растет под землей.

«Оболочка похожа картофельную кожицу, а внутри чернота. При этом гриб вкусно пахнет — фруктами. Он не ядовит, но его не едят. Можно отравиться», — рассказала любительница тихой охоты Виктория З.

Напомним, недавно жители Новосибирской области находили в лесах редкий гриб в виде звезды.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Миколог#Алина Шефер
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