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Необычные грибы в форме звезды появились в Новосибирске

Под Новосибирском сибиряки нашли редкий гриб в форме звезды

19 августа 2023, 07:08
Фото: atas.info предоставили грибники
Необычные грибы в форме звезды появились в Новосибирске
Необычные грибы в форме звезды начали появляться в лесу под Новосибирском. Микологи называют их звездовиками.

Одна сибирячка Ольга наткнулась на этот редкий гриб на окраине села Ленинское в эти выходные, а чуть раньше его находил в лесу Мошковского района грибник Александр. Они рассказали, что этот дикорос красивый, но несъедобный.

«Употреблять в пищу можно только молодые звездовики, но стоит ли оно того? Этот вид абсолютно безвкусный. Чаще их применяют в медицине, а не на кухне. Грибные споры наделены кровоостанавливающим свойством и служат антисептиком», — рассказала Atas.info миколог-любитель Вероника З.

Также специалист добавила, что звездочки появляются в лесах в конце августа. Сейчас также можно найти грузди, лисички и подберезовики — лучше собирать эти грибы, их хотя бы можно употребить в пищу.

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#Алина Шефер#Грибы#Миколог#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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