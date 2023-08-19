Под Новосибирском сибиряки нашли редкий гриб в форме звезды

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Одна сибирячка Ольга наткнулась на этот редкий гриб на окраине села Ленинское в эти выходные, а чуть раньше его находил в лесу Мошковского района грибник Александр. Они рассказали, что этот дикорос красивый, но несъедобный.
«Употреблять в пищу можно только молодые звездовики, но стоит ли оно того? Этот вид абсолютно безвкусный. Чаще их применяют в медицине, а не на кухне. Грибные споры наделены кровоостанавливающим свойством и служат антисептиком», — рассказала Atas.info миколог-любитель Вероника З.
Также специалист добавила, что звездочки появляются в лесах в конце августа. Сейчас также можно найти грузди, лисички и подберезовики — лучше собирать эти грибы, их хотя бы можно употребить в пищу.