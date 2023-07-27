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В Новосибирской области начался сезон сбора лисичек

27 июля 2023, 06:58
Фото: Википедия
Где собирать лисички в Новосибирской области
Новосибирцы начали собирать лисички в лесах области в конце июля 2023 года. Опытные грибники назвали урожайные места в разговоре с Atas.info.

Регион всю неделю заливало дождем и это поспособствовало росту грибов. Сейчас в лесах можно встретить большие полянки с лисичками, подосиновиками и груздями.

«Грибы, в отличии от нас, любят ливни и перепады температур — они быстрее растут. Рыжие лисички не очень привередливые, их можно собрать на каждом углу уже сегодня в Маслянинском, Сузунском районах, в черте Сокура, Искитима, Пашино, в Кудряшовском бору», — поделился с Atas.info любитель тихой охоты Евгений Москвин.

В соцсетях сибиряки уже вовсю хвастаются находками. Из леса вывозят лисички огромными ведрами. Одни планируют пожарить грибы с картофелем, другие засолить или засушить на зиму.

Фото: Грибы и грибные места Новосибирск НСО/ВК
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы
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