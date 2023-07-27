В Новосибирской области начался сезон сбора лисичек

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Регион всю неделю заливало дождем и это поспособствовало росту грибов. Сейчас в лесах можно встретить большие полянки с лисичками, подосиновиками и груздями.
«Грибы, в отличии от нас, любят ливни и перепады температур — они быстрее растут. Рыжие лисички не очень привередливые, их можно собрать на каждом углу уже сегодня в Маслянинском, Сузунском районах, в черте Сокура, Искитима, Пашино, в Кудряшовском бору», — поделился с Atas.info любитель тихой охоты Евгений Москвин.
В соцсетях сибиряки уже вовсю хвастаются находками. Из леса вывозят лисички огромными ведрами. Одни планируют пожарить грибы с картофелем, другие засолить или засушить на зиму.