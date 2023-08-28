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Хоккейный клуб «Сибирь» обновил состав

В Новосибирске названы хоккеисты — новобранцы в ХК «Сибирь»

28 августа 2023, 07:33
Фото: Официальный сайт ХК «Сибирь» (Новосибирск)
Хоккейный клуб «Сибирь» обновил состав
В Новосибирске назвали имена новых участников хоккейного клуба «Сибирь». Всего состав пополнили пять новобранцев.
«Новичками „Сибири“ на сегодня стали нападающие Артем Михеев, Павел Гоголев и Энди Андреофф (Канада), защитники Федор Гордеев и Динар Хамидуллин», — указано в Telegram-канале «Новосибирская область. Официально».

Стоит напомнить, что до старта нового сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Чемпионата России по хоккею с шайбой на льду 2023-2024 осталось совсем немного времени. 2 сентября новосибирцы сыграют выездной матч с омским «Авангардом». 7 сентября ХК «Сибирь» на своем льду в ЛДС «Сибирь-Арена» сыграет с казахстанским клубом «Барыс» (Астана).

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Также генеральной репетицией для клуба перед началом сезона стал участие Турнир имени Пучкова в Санкт-Петербурге, по итогам которого новосибирцы заняли третье место.

Прямая трансляция всех матчей хоккейного клуба «Сибирь» будет идти на телеканале ОТС.

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#Спорт#Новосибирск#ЛДС#КХЛ#Хоккей#Чемпионат#Хк сибирь#Александр Ляхов
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