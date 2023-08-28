В Новосибирске названы хоккеисты — новобранцы в ХК «Сибирь»

Стоит напомнить, что до старта нового сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Чемпионата России по хоккею с шайбой на льду 2023-2024 осталось совсем немного времени. 2 сентября новосибирцы сыграют выездной матч с омским «Авангардом». 7 сентября ХК «Сибирь» на своем льду в ЛДС «Сибирь-Арена» сыграет с казахстанским клубом «Барыс» (Астана).