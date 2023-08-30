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Хоккеисты простились со старым ЛДС

«Синие» против «Белых»: в Новосибирске хоккеисты «Сибири» простились со старой ареной

30 августа 2023, 10:48
Фото: Официальный сайт ХК «Сибирь» (Новосибирск)
Хоккеисты простились со старым ЛДС
В Новосибирске 29 августа прошла последняя игра ХК «Сибирь» на «старом» льду ЛДС. Теперь хоккеисты будут играть в новом дворце спорта на улице Немировича-Данченко.
«5000 болельщиков пришли сегодня на прощание с ЛДС „Сибирь“ и посмотреть гала-матч Егора Миловзорова», — сообщается в официальном паблике ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».

Последняя игра в старом ЛДС на Богдана Хмельницкого была заявлена как товарищеский матч. Одновременно с этим игроки посвятили игру завершению спортивной карьеры Егора Миловзорова. Поэтому хоккеисты разделились на «Синих» (новосибирские воспитанники клуба) и «Белых» (хоккеисты, игравшие с Егором Миловзоровым в «Сибири» и других командах).

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Посмотреть на матч пришли свыше 5 тысяч болельщиков. Само мероприятие было полностью бесплатным. Для многих сибиряков было крайне важно отдань дань уважения клубу, где в 1964 году состоялся первый матч «Сибири».

Матч прошел с двумя периодами по 30 минут каждый. В итоге соревнование выиграли «Белые» ветераны с минимальным перевесом 11:10.

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К сожалению, мероприятие было омрачено неожиданным известием о кончине администратора фан-клуба «Сибири» Екатерины Хлаповой. Сибирячка умерла всего через пять дней после 30-летнего юбилея. Причины смерти не называются.

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