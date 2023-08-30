«Синие» против «Белых»: в Новосибирске хоккеисты «Сибири» простились со старой ареной

Последняя игра в старом ЛДС на Богдана Хмельницкого была заявлена как товарищеский матч. Одновременно с этим игроки посвятили игру завершению спортивной карьеры Егора Миловзорова. Поэтому хоккеисты разделились на «Синих» (новосибирские воспитанники клуба) и «Белых» (хоккеисты, игравшие с Егором Миловзоровым в «Сибири» и других командах).