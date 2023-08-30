«Синие» против «Белых»: в Новосибирске хоккеисты «Сибири» простились со старой ареной

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
«5000 болельщиков пришли сегодня на прощание с ЛДС „Сибирь“ и посмотреть гала-матч Егора Миловзорова», — сообщается в официальном паблике ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».
Последняя игра в старом ЛДС на Богдана Хмельницкого была заявлена как товарищеский матч. Одновременно с этим игроки посвятили игру завершению спортивной карьеры Егора Миловзорова. Поэтому хоккеисты разделились на «Синих» (новосибирские воспитанники клуба) и «Белых» (хоккеисты, игравшие с Егором Миловзоровым в «Сибири» и других командах).
Посмотреть на матч пришли свыше 5 тысяч болельщиков. Само мероприятие было полностью бесплатным. Для многих сибиряков было крайне важно отдань дань уважения клубу, где в 1964 году состоялся первый матч «Сибири».
Матч прошел с двумя периодами по 30 минут каждый. В итоге соревнование выиграли «Белые» ветераны с минимальным перевесом 11:10.
К сожалению, мероприятие было омрачено неожиданным известием о кончине администратора фан-клуба «Сибири» Екатерины Хлаповой. Сибирячка умерла всего через пять дней после 30-летнего юбилея. Причины смерти не называются.