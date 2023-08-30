В Новосибирске умерла 30-летняя администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь» Хлапова

Екатерина была номинантом на премию «Лучший болельщик КХЛ» в этом году. Она любила хоккей, так как ее отец тоже был фанатом сборной. Катя болела за «Сибирь» с 2010 года. В какой-то момент она начала создавать художественные работы для клуба и оформлять перформансы на трибунах, и со временем стала главным художником и дизайнером «Сибири». Вратарь «Сибири» Александр Салак выступал в шлеме с ее дизайном. Об этом сообщают «Новосибирские новости».