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Девушка умерла накануне

В Новосибирске умерла 30-летняя администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь» Хлапова

30 августа 2023, 04:08
Фото: КХЛ
Девушка умерла накануне

В Новосибирске умерла 30-летняя администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь»

Неожиданно скончалась 30-летняя женщина, которая работала администратором фан-клуба ХК «Сибирь».

Руководитель пресс-службы клуба Мария Левинская вечером 29 августа сообщила об этом на своих страницах в социальных сетях. Затем информация начала распространяться в различных группах и каналах болельщиков хоккейного клуба, где Екатерину знали очень хорошо, так как она много лет была главным администратором фан-сообщества «Сибирь» с 18 000 участников.

Меньше недели назад, 24 августа, Катя отметила свое 30-летие и получила множество поздравлений на своих страницах в социальных сетях. Сегодня все ее коллеги по клубу и болельщики выразили свои соболезнования.

Екатерина была номинантом на премию «Лучший болельщик КХЛ» в этом году. Она любила хоккей, так как ее отец тоже был фанатом сборной. Катя болела за «Сибирь» с 2010 года. В какой-то момент она начала создавать художественные работы для клуба и оформлять перформансы на трибунах, и со временем стала главным художником и дизайнером «Сибири». Вратарь «Сибири» Александр Салак выступал в шлеме с ее дизайном. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

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