«Я бы ни за что не купил»: правду о проблемах апартаментов рассказал Александр Бойко

В общем-то, так и есть, но с точностью наоборот. Этот объект с самого начала строился именно, как жилой дом. Строили на свои, поэтому к моменту завершения строительства были единственными собственниками. За полгода до ввода, в конце 2010 года Владимир Владимирович Путин, поднял вопрос о строительстве арендного жилья. Мы и решили — а почему бы и нет? Так что, де-юре, у нас с самого начала это было жилье, предназначенное для сдачи в аренду. То есть, самые настоящие «апартаменты».