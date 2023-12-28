Квадрокоптеры проверяют крыши на наличие снега в Новосибирске

Проверки с помощью квадрокоптера проводились в Заельцовском и Ленинском районах города. Были осмотрены несколько улиц, включая Немировича-Данченко, Ватутина, Новогодняя и другие. Основная цель проверок — убедиться, что кровли, фасады и козырьки очищены от наледи и снежных навесов.