Квадрокоптеры проверяют крыши на наличие снега в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Проверки с помощью квадрокоптера проводились в Заельцовском и Ленинском районах города. Были осмотрены несколько улиц, включая Немировича-Данченко, Ватутина, Новогодняя и другие. Основная цель проверок — убедиться, что кровли, фасады и козырьки очищены от наледи и снежных навесов.
За два дня было обследовано более 100 домов, в которых нашли 46 нарушений. Управляющим организациям было направлено сообщение о необходимости устранения нарушений в самые короткие сроки.
Проверки будут продолжаться в течение новогодних праздников по всем районам города. Если снег не убирается на территории дома, то жильцы имеют право подать жалобу через «Госуслуги» или ГИС ЖКХ.