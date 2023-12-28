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Квадрокоптеры проверяют уборку снега

Квадрокоптеры проверяют крыши на наличие снега в Новосибирске

28 декабря 2023, 09:17
Фото: atas.info
Квадрокоптеры проверяют уборку снега
Государственная жилищная инспекция и МЧС России в Новосибирской области проводят проверку качества уборки кровель от наледи с помощью квадрокоптеров, о чем сообщили в правительстве региона.

Проверки с помощью квадрокоптера проводились в Заельцовском и Ленинском районах города. Были осмотрены несколько улиц, включая Немировича-Данченко, Ватутина, Новогодняя и другие. Основная цель проверок — убедиться, что кровли, фасады и козырьки очищены от наледи и снежных навесов.

За два дня было обследовано более 100 домов, в которых нашли 46 нарушений. Управляющим организациям было направлено сообщение о необходимости устранения нарушений в самые короткие сроки.

Проверки будут продолжаться в течение новогодних праздников по всем районам города. Если снег не убирается на территории дома, то жильцы имеют право подать жалобу через «Госуслуги» или ГИС ЖКХ.

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#Новосибирск#Проверка#Снег#Уборка#Эмилия Губарева#Наледь#Квадрокоптеры
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