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Published Сегодня, 12:05

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Органы опеки обвиняют в безразличии к судьбе детей

Мать, доведшая трехмесячного сына до комы, попала на «Мужское и Женское»

10 апреля 2024, 12:05
Фото: 1MI
Органы опеки обвиняют в безразличии к судьбе детей

Первый канал показал историю матери, доведшей сына до комы под Новосибирском

28 февраля в одном из сел Каргатского района произошел вопиющий случай. Мать не уследила за сыном, из-за чего он впал в кому. Дело находится на контроле у прокуратуры и следствия, а мать тем временем покоряет Первый канал.

По версии следствия, 21-летняя мать не считала нужным следить за своим сыном, поэтому он выпал из колыбельки и ударился головой. После этого ребенок впал в кому и его пришлось экстренно доставлять в Новосибирск санитарным рейсом. Мальчика реанимировали несколько часов, он смог выжить благодаря усилиям врачей и был переведен в общую палату.

Позже прокурорская проверка показала, что девушка могла избивать двух своих детей за малейшую провинность и морить их голодом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем исполнении сибирячкой родительских обязанностей по воспитанию малолетних.

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Тем временем история привлекла внимание Александра Гордона и Юлии Барановской. В программе «Мужское и Женское» на Первом канале основное внимание было привлечено к действиям органов опеки и попечительства. Оказывается, нерадивая мать состояла на учете у специалистов, но особого внимания якобы никто не проявлял.

Героиней передачи стала и сама девушка, получившая свою долю зрительских «симпатий». Выяснилось, что у них с мужем имеются особенности здоровья., а на эфир они специально прилетели из Каргата.

Между тем опека крайне недовольна случившимся.

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«У нас сегодня был разнос. Собрали и заявили: незачем сор из избы выносить. Такие дела нужно решать культурными методами». — рассказал анонимный источник Atas.Info.

Напомним, что слишком мнительная мать могла стать причиной гибели курьера в Краснообске.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Уголовное дело#Мать#Телевидение#Кома#Александр Ляхов#Опека
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