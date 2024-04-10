Мать, доведшая трехмесячного сына до комы, попала на «Мужское и Женское»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По версии следствия, 21-летняя мать не считала нужным следить за своим сыном, поэтому он выпал из колыбельки и ударился головой. После этого ребенок впал в кому и его пришлось экстренно доставлять в Новосибирск санитарным рейсом. Мальчика реанимировали несколько часов, он смог выжить благодаря усилиям врачей и был переведен в общую палату.
Позже прокурорская проверка показала, что девушка могла избивать двух своих детей за малейшую провинность и морить их голодом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем исполнении сибирячкой родительских обязанностей по воспитанию малолетних.
Тем временем история привлекла внимание Александра Гордона и Юлии Барановской. В программе «Мужское и Женское» на Первом канале основное внимание было привлечено к действиям органов опеки и попечительства. Оказывается, нерадивая мать состояла на учете у специалистов, но особого внимания якобы никто не проявлял.
Героиней передачи стала и сама девушка, получившая свою долю зрительских «симпатий». Выяснилось, что у них с мужем имеются особенности здоровья., а на эфир они специально прилетели из Каргата.
Между тем опека крайне недовольна случившимся.
«У нас сегодня был разнос. Собрали и заявили: незачем сор из избы выносить. Такие дела нужно решать культурными методами». — рассказал анонимный источник Atas.Info.
Напомним, что слишком мнительная мать могла стать причиной гибели курьера в Краснообске.