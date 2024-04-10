Мать, доведшая трехмесячного сына до комы, попала на «Мужское и Женское»

По версии следствия, 21-летняя мать не считала нужным следить за своим сыном, поэтому он выпал из колыбельки и ударился головой. После этого ребенок впал в кому и его пришлось экстренно доставлять в Новосибирск санитарным рейсом. Мальчика реанимировали несколько часов, он смог выжить благодаря усилиям врачей и был переведен в общую палату.