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У подозреваемой в убийстве новорожденного отобрали детей

У матери, подозреваемой в утоплении младенца в ведре, отобрали троих детей

19 марта 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney
У подозреваемой в убийстве новорожденного отобрали детей

В Новосибирской области у матери, убившей младенца, забрали троих детей

История с гибелью новорожденного младенца в Болотнинском районе получила продолжение. У 34-летней Юлии Шевяковой все же отобрали троих детей, которые до этого находились с матерью.

Ранее в «КП-Новосибирск» сообщалось, что трое родных детей женщины продолжают жить с матерью в поселке Светлая Поляна. Подчеркивалось, что, несмотря на возбуждение уголовного дела, Юлия является подозреваемой, а не обвиняемой. Однако теперь несовершеннолетние находятся с бабушкой.

«Не знаю, забрали ли их. Но пока они находятся у бабушки», — рассказала НГС уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.
Матери, выкинувшей новорожденного в ведро, оставили троих детей
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Юлию Шевякову подозревают в убийстве несовершеннолетнего. В конце февраля женщина родила младенца и сразу же выкинула в ведро. При этом она якобы была уверена, что он умер и хотела похоронить втайне ото всех весной.

Напомним, что в Каргатском районе 21-летнюю сибирячку подозревают в неисполнении родительских обязанностей.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Уголовное дело#Гибель#Следствие#Александр Ляхов
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