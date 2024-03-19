У матери, подозреваемой в утоплении младенца в ведре, отобрали троих детей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Ранее в «КП-Новосибирск» сообщалось, что трое родных детей женщины продолжают жить с матерью в поселке Светлая Поляна. Подчеркивалось, что, несмотря на возбуждение уголовного дела, Юлия является подозреваемой, а не обвиняемой. Однако теперь несовершеннолетние находятся с бабушкой.
«Не знаю, забрали ли их. Но пока они находятся у бабушки», — рассказала НГС уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.
Юлию Шевякову подозревают в убийстве несовершеннолетнего. В конце февраля женщина родила младенца и сразу же выкинула в ведро. При этом она якобы была уверена, что он умер и хотела похоронить втайне ото всех весной.
Напомним, что в Каргатском районе 21-летнюю сибирячку подозревают в неисполнении родительских обязанностей.