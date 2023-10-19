Мост обрушился над рекой Карасук в Новосибирской области — начата проверка

Занятия школьников были отменены, а для автомобилей организовали временный объездной путь в 30 километрах от поселка. Проехать можно через поселок Петровский на Ордынское. Снабжение поселения продолжится без проблем со всех направлений. Разрушенный участок моста теперь огорожен и на нем установлены запрещающие знаки. Вопрос о восстановлении моста в настоящее время находится на рассмотрении.