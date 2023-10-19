atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Мост рухнул

Мост обрушился над рекой Карасук в Новосибирской области — начата проверка

19 октября 2023, 04:06
Фото: СУ СК по НСО
Мост рухнул

В Новосибирской области проверят обрушение моста над рекой Карасук

В Новосибирской области проводится проверка по сообщению об обрушении моста в Чулымском районе, сообщает СУ СК РФ по региону. 26 человек оказались отрезаны от населенного пункта: следственные органы выехали на место происшествия. ЧП произошло ночью 19 октября 2023.

В Новосибирской области начата проверка по сообщению о разрушении автомобильного моста в Чулымском районе. По информации, 26 человек оказались отрезаны от населенного пункта, но никто не пострадал.

Следователи отправились на место разрушения моста для выяснения обстоятельств. В ходе проверки будет установлено, были ли допущены какие-либо нарушения должностными лицами, ответственными за контроль и техническое состояние моста. Будет дана правовая оценка их действиям с точки зрения возможной халатности. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Автомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области
Узнать подробнее

Напомним, что все произошло в поселке Базово Чулымского района — железобетонный мост через реку Карасук обрушился. Это случилось ночью, как сообщили в пресс-службе ТУАД. Причина пока неизвестна.

Обрушился участок моста длиной в 30 метров, из-за этого одна улица и 8 частных домов с 26 жителями (включая 9 детей и 1 инвалида) оказались отрезаны от остального населенного пункта.

Занятия школьников были отменены, а для автомобилей организовали временный объездной путь в 30 километрах от поселка. Проехать можно через поселок Петровский на Ордынское. Снабжение поселения продолжится без проблем со всех направлений. Разрушенный участок моста теперь огорожен и на нем установлены запрещающие знаки. Вопрос о восстановлении моста в настоящее время находится на рассмотрении.

Читайте также:
Под Новосибирском отремонтировали досрочно мост через реку ИксаМэрия назвала сроки ремонта Димитровского моста в НовосибирскеЗастройщик-банкрот продает акватермальный комплекс у Бугринского моста в Новосибирске«Понаставят мостов»: в Новосибирске фура потеряла контейнер на Красном проспекте
#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Проверка#Эмилия Губарева#Мост#СК РФ#Обрушение#Мост обрушился в Новосибирской области
Подпишитесь
Автомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области
Сегодня, 02:31
Названы имена артистов, чьи концерты отменили в Новосибирске из-за критики СВО
Сегодня, 01:32
В автобусе не принимают карту и требуют оплату — законно ли это и что делать
Вчера, 04:42
За «голову» студентов-вандалов из НГУЭУ обещают 10 000 рублей. Они громят туалеты
Вчера, 11:44
Красота сквозь паутину времени — фоторепортаж из легендарной Расточки
Сегодня, 02:00
Многодетные новосибирцы просят Путина изменить место строительства мусорного полигона
Вчера, 05:12