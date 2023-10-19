Мост обрушился над рекой Карасук в Новосибирской области — начата проверка

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
В Новосибирской области начата проверка по сообщению о разрушении автомобильного моста в Чулымском районе. По информации, 26 человек оказались отрезаны от населенного пункта, но никто не пострадал.
Следователи отправились на место разрушения моста для выяснения обстоятельств. В ходе проверки будет установлено, были ли допущены какие-либо нарушения должностными лицами, ответственными за контроль и техническое состояние моста. Будет дана правовая оценка их действиям с точки зрения возможной халатности. По результатам проверки примут соответствующее решение.
Напомним, что все произошло в поселке Базово Чулымского района — железобетонный мост через реку Карасук обрушился. Это случилось ночью, как сообщили в пресс-службе ТУАД. Причина пока неизвестна.
Обрушился участок моста длиной в 30 метров, из-за этого одна улица и 8 частных домов с 26 жителями (включая 9 детей и 1 инвалида) оказались отрезаны от остального населенного пункта.
Занятия школьников были отменены, а для автомобилей организовали временный объездной путь в 30 километрах от поселка. Проехать можно через поселок Петровский на Ордынское. Снабжение поселения продолжится без проблем со всех направлений. Разрушенный участок моста теперь огорожен и на нем установлены запрещающие знаки. Вопрос о восстановлении моста в настоящее время находится на рассмотрении.