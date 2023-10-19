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Автомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области

Автомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области

19 октября 2023, 02:31
Фото: ТУАД Новосибирской области
Мост через реку Карасук в поселке Базово Новосибирской области обрушился ночью 19 октября: от населенного пункта отрезана улица и 8 жилых домов с 26 жителями.

В поселке Базово Чулымского района Новосибирской области произошло ЧП — железобетонный мост через реку Карасук обрушился. Это произошло ночью, как сообщили в пресс-службе ТУАД. Причина пока неизвестна.

Обрушилось 30 метров моста, в результате чего одна улица, 8 частных домов с проживающими в них 26 людьми (в том числе 9 детей и 1 маломобильный человек), оказались отрезаны от населенного пункта.

Занятия учащихся были отменены, а для автомобилей организовали объездной путь в 30 километрах. Сквозной проезд возможен через поселок Петровский на Ордынское. Снабжение села будет осуществляться со всех сторон без затруднений. У разрушенного участка установлены ограждение и запрещающие знаки. Вопрос о восстановлении моста в настоящее время пока рассматривается.

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