Автомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области

Занятия учащихся были отменены, а для автомобилей организовали объездной путь в 30 километрах. Сквозной проезд возможен через поселок Петровский на Ордынское. Снабжение села будет осуществляться со всех сторон без затруднений. У разрушенного участка установлены ограждение и запрещающие знаки. Вопрос о восстановлении моста в настоящее время пока рассматривается.