В Новосибирске рухнул балкон в доме на Урицкого

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
«От балкона отходят огромные бетонные куски. Они падают на землю и разбиваются на еще меньшие кусочки. Его нужно срочно сносить, иначе кого-то прибьет», — рассказали горожане.
Конечно, коммунальщики оградили опасное место сигнальной лентой, однако она людей не спасет от падения кусков балкона. Сибиряки больше опасаются за детей, которые бегают рядом, не поднимая головы.
Кроме того, в доме, практически под балконом на первом этаже находится салон красоты. Клиенты могут пострадать.