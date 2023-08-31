atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

В Новосибирске рухнул балкон в доме на Урицкого

В Новосибирске рухнул балкон в доме на Урицкого

31 августа 2023, 15:22
Фото: 1MI
Аварийный балкон обрушился в доме на Урицкого, 24 в центре Новосибирска 31 августа. Об этом инциденте рассказали прохожие, чудом избежавшие травм.
«От балкона отходят огромные бетонные куски. Они падают на землю и разбиваются на еще меньшие кусочки. Его нужно срочно сносить, иначе кого-то прибьет», — рассказали горожане.

Конечно, коммунальщики оградили опасное место сигнальной лентой, однако она людей не спасет от падения кусков балкона. Сибиряки больше опасаются за детей, которые бегают рядом, не поднимая головы.

Кроме того, в доме, практически под балконом на первом этаже находится салон красоты. Клиенты могут пострадать.

Читайте также:
Минивэн въехал на крышу легковых автомобилей в результате массового ДТП. ВидеоМужчина на катере врезался в волнорез в Бердском заливеАвтомобиль «Москвич» с отцом и двумя детьми разорвало пополам во время ДТП
#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Авария#Балкон
Подпишитесь
В Новосибирске назвали новое место работы экс-министра образования Федорчука
Сегодня, 04:47
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
29 августа, 02:30
Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября
Сегодня, 01:20
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Вчера, 10:05
Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»
Вчера, 12:34
Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области
Сегодня, 02:27