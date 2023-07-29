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Мужчина на катере врезался в волнорез в Бердском заливе

29 июля 2023, 18:01
Фото: 1MI
Катер потерпел крушение в Бердском заливе

В Новосибирске капитан катера не рассчитал траекторию движения и врезался в волнорез

Мужчина, управляя катером, врезался на полном ходу в волнорез, в результате чего получил травмы разной степени тяжести.

Сегодня 29 июля катер Quicksilver возле яхт-клуба в водах Бердского залива врезался в волнорез, подтвердили в пресс-службе Восточного МСУТ СК РФ. За штурвалом катера находился 53-летний капитан, который с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу. Судно получило повреждения борта.

Следственный отдел на транспорте по Новосибирску начал проверку по данному инциденту, проверяется не нарушил ли водитель правила безопасности при управлении водным транспортом.

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