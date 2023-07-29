Сегодня 29 июля катер Quicksilver возле яхт-клуба в водах Бердского залива врезался в волнорез, подтвердили в пресс-службе Восточного МСУТ СК РФ. За штурвалом катера находился 53-летний капитан, который с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу. Судно получило повреждения борта.