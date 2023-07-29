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Published Сегодня, 18:01
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Сегодня 29 июля катер Quicksilver возле яхт-клуба в водах Бердского залива врезался в волнорез, подтвердили в пресс-службе Восточного МСУТ СК РФ. За штурвалом катера находился 53-летний капитан, который с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу. Судно получило повреждения борта.
Следственный отдел на транспорте по Новосибирску начал проверку по данному инциденту, проверяется не нарушил ли водитель правила безопасности при управлении водным транспортом.
Сегодня страшное ДТП произошло на трассе Искитим — Бурмистрово. Автомобиль «Москвич» в результате столкновения с иномаркой разорвало пополам.