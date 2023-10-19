Стало известно, когда построили разрушенный мост в поселке под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
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В селе Базово Чулымского района Новосибирской области произошел несчастный случай — на железобетонном мосту через реку Карасук произошло обрушение. Согласно информации от пресс-службы ТУАД, инцидент произошел ночью 19 октября, но причина пока неизвестна.
Переправа была построена в 1974 году. Разрушилось около 30 метров моста, из-за чего восемь частных домов с 26 жителями оказались отрезаны от остального населенного пункта. Согласно проведенному осмотру сооружения компетентной организацией весной 2023 года, техническое состояние моста было признано удовлетворительным. Однако 18 октября произошло обрушение опоры и пролетных строений из-за неуправляемого осадка фундаментальной части, сообщили в Минтрансе.
В настоящее время движение через мост остановлено, установлены блокирующие преграды и дорожные знаки, запрещающие проезд.