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Мост упал ночью, пострадавших нет

Стало известно, когда построили разрушенный мост в поселке под Новосибирском

19 октября 2023, 04:24
Фото: СУ СК по НСО
Мост упал ночью, пострадавших нет

Стало известно в каком году построен мост, рухнувший под Новосибирском

В Новосибирской области произошло обрушение автомобильного железобетонного моста через реку Карасук в поселке Базово. ЧП произошло ночью 19 октября 2023 — что известно к этому часу, в материале Atas.info.

В селе Базово Чулымского района Новосибирской области произошел несчастный случай — на железобетонном мосту через реку Карасук произошло обрушение. Согласно информации от пресс-службы ТУАД, инцидент произошел ночью 19 октября, но причина пока неизвестна.

Переправа была построена в 1974 году. Разрушилось около 30 метров моста, из-за чего восемь частных домов с 26 жителями оказались отрезаны от остального населенного пункта. Согласно проведенному осмотру сооружения компетентной организацией весной 2023 года, техническое состояние моста было признано удовлетворительным. Однако 18 октября произошло обрушение опоры и пролетных строений из-за неуправляемого осадка фундаментальной части, сообщили в Минтрансе.

В настоящее время движение через мост остановлено, установлены блокирующие преграды и дорожные знаки, запрещающие проезд.

Автомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области
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Автомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области
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