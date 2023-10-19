Стало известно, когда построили разрушенный мост в поселке под Новосибирском

Переправа была построена в 1974 году. Разрушилось около 30 метров моста, из-за чего восемь частных домов с 26 жителями оказались отрезаны от остального населенного пункта. Согласно проведенному осмотру сооружения компетентной организацией весной 2023 года, техническое состояние моста было признано удовлетворительным. Однако 18 октября произошло обрушение опоры и пролетных строений из-за неуправляемого осадка фундаментальной части, сообщили в Минтрансе.