Минтранс прокомментировал обрушение моста в поселке Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В связи с обрушением железобетонного моста через реку Карасук Чулымского района, Минтранс региона проинформировал о текущей работе по созданию временного объезда для устранения чрезвычайной ситуации. Восстановление конструкции моста запланировано на ближайшее время.
Известно, что мост был построен в 1974 году. По данным осмотра, проведенного компетентной организацией весной 2023 года, техническое состояние сооружения было признано удовлетворительным. Однако, ночью 19 октября 2023 года произошло обрушение опоры и пролетных строений из-за неконтролируемого осадка фундаментной части. В настоящее время движение через мост закрыто, установлены ограждающие блоки и дорожные знаки, запрещающие проезд. Пострадавших нет.
Пешеходы могут использовать пешеходный мост в поселке. Нет информации о проблемах с работой образовательных учреждений и систем жизнеобеспечения. Ликвидация чрезвычайной ситуации находится под контролем Минтранса Новосибирской области.