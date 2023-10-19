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Мост упал

Минтранс прокомментировал обрушение моста в поселке Новосибирской области

19 октября 2023, 04:12
Фото: ТУАД
Мост упал
Официальное заявление сделало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в связи с обрушением моста в поселке Базово.

В связи с обрушением железобетонного моста через реку Карасук Чулымского района, Минтранс региона проинформировал о текущей работе по созданию временного объезда для устранения чрезвычайной ситуации. Восстановление конструкции моста запланировано на ближайшее время.

Известно, что мост был построен в 1974 году. По данным осмотра, проведенного компетентной организацией весной 2023 года, техническое состояние сооружения было признано удовлетворительным. Однако, ночью 19 октября 2023 года произошло обрушение опоры и пролетных строений из-за неконтролируемого осадка фундаментной части. В настоящее время движение через мост закрыто, установлены ограждающие блоки и дорожные знаки, запрещающие проезд. Пострадавших нет.

Пешеходы могут использовать пешеходный мост в поселке. Нет информации о проблемах с работой образовательных учреждений и систем жизнеобеспечения. Ликвидация чрезвычайной ситуации находится под контролем Минтранса Новосибирской области.

Автомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области
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Автомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области
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