Минтранс прокомментировал обрушение моста в поселке Новосибирской области

Известно, что мост был построен в 1974 году. По данным осмотра, проведенного компетентной организацией весной 2023 года, техническое состояние сооружения было признано удовлетворительным. Однако, ночью 19 октября 2023 года произошло обрушение опоры и пролетных строений из-за неконтролируемого осадка фундаментной части. В настоящее время движение через мост закрыто, установлены ограждающие блоки и дорожные знаки, запрещающие проезд. Пострадавших нет.