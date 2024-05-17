Суд вновь избрал меру пресечения для террориста Мирзоева* из Новосибирска

Террористов поймали на следующие сутки под Брянском. Они собирались сбежать в Украину, где им пообещали заплатить деньги. Позже вскрылось, что Мирзоев* жил в Новосибирске. Тут ему делали временную прописку, он работал таксистом, а затем уехал в Москву. После преступления от него отреклись все родные.