Суд вновь избрал меру пресечения для террориста Мирзоева* из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:01
Published Сегодня, 02:01
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Далерджон Мирзоев* остается под стражей до 22 августа 2024, пока идет следствие. Он, как и другие подельники, обвиняется в совершении теракта, произошедшего в московском «Крокусе».
Самая громкая трагедия 2024 года произошла 22 марта. В тот день тысячи зрителей пришли на концерт группы «Пикник». До начала выступления в зал ворвались террористы и начали стрелять по людям. Во время расправы жизни лишились более 140 человек, а еще 500 были ранены.
Террористов поймали на следующие сутки под Брянском. Они собирались сбежать в Украину, где им пообещали заплатить деньги. Позже вскрылось, что Мирзоев* жил в Новосибирске. Тут ему делали временную прописку, он работал таксистом, а затем уехал в Москву. После преступления от него отреклись все родные.
*внесены в реестр террористов и экстремистов в России