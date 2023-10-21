Переправу построили под Новосибирском после обрушения автомобильного моста

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Инцидент произошел ночью 19 октября. Из-за обрушения моста оказались отрезаны от цивилизации 26 человек. Чтобы люди могли добираться до поселка, была за короткий срок построена переправа. Временный мост расположен в 400 метрах от места происшествия.
Грузовикам пользоваться постом запрещено. На месте дежурят представители эксплуатирующей организации и ТУАДа.
Водителей призывают использовать объездную дорогу при перемещении из Ордынки в Чулым. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту обрушения автомобильного моста в Новосибирской области 19 октября.