Вторая ледовая переправа открылась в Новосибирской области

Опубликованный в VK-сообществе учреждения пост уверяет, что специалисты оценили толщину льда, и определили максимальный вес, который сможет выдержать ледовое покрытие — 10 тон.
Протяженность ледяного пути составит 4,3 километра, дорожная разметка обозначит две полосы движения, каждая по 20 метров шириной.
Спасательная бригада в составе четырех человек и двух единиц техники будет размещаться на двух постах около трассы. Переправа будет открыта с девяти часов утра до шести часов вечера.
Вторая ледяная трасса соединит населенные пункты Ордынское и Нижнекаменка.
МЧС Новосибирской области также напоминает об общих правилах безопасности на переправах.
«Выезжать на переправы нужно медленно, со скоростью не более 10 км/час. При этом необходимо отстегнуть ремни безопасности, запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим», — предупреждают спасатели.
Ранее Atas.info сообщал об открытии первой переправы в ордынском районе области.