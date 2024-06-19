На летающие дорожные знаки пожаловались новосибирцы

Но бушевавший на улицах столицы Сибири ветер этот знак легко снес, и место стало, по словам женщины, аварийноопасным. Вечером она сообщила дорожникам о ситуации. Они приехали, сгребли разбросанную щебенку и снова поставили временный знак. Естественно, его опять снесло ветром.