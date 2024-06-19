На летающие дорожные знаки пожаловались новосибирцы

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
В Новосибирске на улице Станиславского во вторник, 18 июня несколько машин получили повреждения, наехав на провалившийся канализационный люк. О происшествии очевидцы рассказали в группе «АСТ-54».
Одна из проживающих на Станиславского сибирячек сообщила, что днем дорожные рабочие засыпали щебнем яму на проезжей части, образовавшуюся от просевшего люка. Опасное место они обозначили временным знаком и уехали.
Но бушевавший на улицах столицы Сибири ветер этот знак легко снес, и место стало, по словам женщины, аварийноопасным. Вечером она сообщила дорожникам о ситуации. Они приехали, сгребли разбросанную щебенку и снова поставили временный знак. Естественно, его опять снесло ветром.
По наблюдениям автора поста, как минимум две машины после проезда по опасному месту были вынуждены припарковаться и включить «аварийку».