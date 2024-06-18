Пикет на Красной площади устроила многодетная семья из Новосибирска

Белозеровы опасаются, что вовсе лишатся пристанища. Они решили действовать на опережение. В столицу со своей проблемой приехали уже во второй раз. В минувшем году их пообещали поставить в очередь на получение жилья, но она оказалось такой длинной, что квартиру придется ожидать две сотни лет.