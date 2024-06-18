Пикет на Красной площади устроила многодетная семья из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Многодетная семья Белозеровых уже несколько дней подряд в полном составе устраивает пикет на Красной площади в Москве. Новосибирцы намерены добиться личной встречи с президентом Путиным, чтобы решить проблему с жильем.
По словам отца восьмерых детей Евгения, они в свое время решили перестроить свою дачу в постоянное жилище. Реконструкцию сделать получилось, но узаконить постройку не разрешили. Оказалось, что Белозеровы не побеспокоились запастись всеми необходимыми разрешениями.
Более того, от местных властей глава семьи узнал, что земля, на которой стоит их дом, отдана под застройку — там решено возвести многоэтажки.
Белозеровы опасаются, что вовсе лишатся пристанища. Они решили действовать на опережение. В столицу со своей проблемой приехали уже во второй раз. В минувшем году их пообещали поставить в очередь на получение жилья, но она оказалось такой длинной, что квартиру придется ожидать две сотни лет.
Сибиряки напомнили, что 2024 год объявлен годом Семьи и просят помощи. Кроме того, они намерены добиться увеличения финансирования программы по предоставлению жилья многодетным семьям Новосибирской области, пишет «Прецедент».