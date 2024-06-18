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Четверых сапбордистов унесло вглубь Обского водохранилища в Новосибирске

Четверых сапбордистов унесло вглубь Обского водохранилища в Новосибирске

18 июня 2024, 08:01
Фото: atas.info
В Новосибирске на Обском море ветром и течением отнесло нескольких сапбордистов далеко от берега, следует из сообщения областного управления МЧС.

В Новосибирске в понедельник, 17 июня, четырех сапбордистов унесло далеко от берега, отдыхающим понадобилась помощь. Причиной чрезвычайной ситуации стал сильный ветер и течение, рассказали в областном управлении МЧС.

Двоим попавшим в переделку людям пришли на помощь плывшие на лодке новосибирцы. Еще двоих унесло в район Бердской косы, где их и обнаружили специалисты Бердского пожарно-спасательного отряда.

Медицинская помощь сапбордистам не понадобилась, но они сильно замерзли и перепугались.

В МЧС напомнили любителям покататься на сапборде, что нелишним будет перед посещением Обского водохранилища ознакомиться с прогнозом погоды и приготовить спасательный жилет.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Спасение#Ветер#Обское водохранилище#Сапбординг
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