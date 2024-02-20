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Улицы Коммунистическую и Октябрьскую в Новосибирске пока оставили двусторонними

Улицы Коммунистическую и Октябрьскую пока оставили двусторонними

20 февраля 2024, 06:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Улицы Коммунистическую и Октябрьскую в Новосибирске пока оставили двусторонними

С 17 февраля мэрия Новосибирска собиралась сделать участки двух улиц в центре Новосибирска односторонними.

Однако к озвученному дню автомобили продолжают здесь двигаться в обе стороны, а дорожные знаки «Дорога с односторонним движением» хотя и появились, но завернуты в белые полотна.

Корреспонденты обратились в городскую Госавтоинспекцию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Две улицы в центре Новосибирска сделали односторонними — кому это выгодно
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В отделе пропаганды Госавтоинспекции корреспонденту Atas.info ответили, что пока участки Коммунистической и Октябрьской останутся двусторонними.

«В ходе проведения обследования государственным инспектором дорожного надзора Госавтоинспекции города Новосибирска обустройства улично-дорожной сети по указанным участкам дорог, установлено, что на данный момент ограничений движений по данным улицам не введены, так как дорожные знаки находятся в закрытом состоянии. Участникам дорожного движения следует руководствоваться установленными дорожными знаками в открытом состоянии», — сообщила инспектор отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Татьяна Зверева.

Решения об изменении движения на улицах Новосибирска принимает мэрия.

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#Транспорт#Новосибирск#Движение#Дорожные знаки#Алёна Рогонова#Госавтоинспекция#Одностороннее движение#Улица Октябрьская#Улица Коммунистическая
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