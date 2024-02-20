Улицы Коммунистическую и Октябрьскую пока оставили двусторонними

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Однако к озвученному дню автомобили продолжают здесь двигаться в обе стороны, а дорожные знаки «Дорога с односторонним движением» хотя и появились, но завернуты в белые полотна.
Корреспонденты обратились в городскую Госавтоинспекцию с просьбой прокомментировать ситуацию.
В отделе пропаганды Госавтоинспекции корреспонденту Atas.info ответили, что пока участки Коммунистической и Октябрьской останутся двусторонними.
«В ходе проведения обследования государственным инспектором дорожного надзора Госавтоинспекции города Новосибирска обустройства улично-дорожной сети по указанным участкам дорог, установлено, что на данный момент ограничений движений по данным улицам не введены, так как дорожные знаки находятся в закрытом состоянии. Участникам дорожного движения следует руководствоваться установленными дорожными знаками в открытом состоянии», — сообщила инспектор отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Татьяна Зверева.
Решения об изменении движения на улицах Новосибирска принимает мэрия.